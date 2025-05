Treno per Milano bloccato a Casalpusterlengo: fumo sui binari, passeggeri in fuga e nessuna comunicazione. La denuncia dei viaggiatori.

Mattinata da incubo ieri per i pendolari della linea Codogno–Milano, travolti da una doppia emergenza: da un lato lo sciopero nazionale dei trasporti, dall’altro un improvviso guasto tecnico che ha bloccato un convoglio regionale a Casalpusterlengo. Il treno 10894, carico di viaggiatori che avevano anticipato la partenza per evitare disagi, si è fermato poco dopo l’arrivo in stazione.

La situazione è presto degenerata in caos, tra evacuazioni e assenza di comunicazioni.

Treno per Milano in tilt a Casalpusterlengo

Ieri è stata una mattinata complicata per centinaia di viaggiatori, costretti a destreggiarsi tra le difficoltà causate da uno sciopero generale dei trasporti, indetto dalle principali sigle sindacali, e una serie di disservizi che hanno colpito i treni in circolazione prima dell’inizio ufficiale dell’astensione dal lavoro.

L’episodio più critico ha riguardato il treno regionale 10894, partito da Codogno alle 7.51, che aveva a bordo numerosi pendolari provenienti da corse successive, anticipati per evitare i blocchi annunciati. Dopo una partenza regolare, come riportato da Il Giorno, il convoglio si è arrestato al primo binario della stazione di Casalpusterlengo — dove era prevista la prima sosta — senza riuscire più a ripartire, probabilmente a causa di un guasto al sistema frenante.

Treno per Milano in tilt a Casalpusterlengo: caos e pendolari nel panico

Alcuni passeggeri hanno riferito di aver visto un fumo chiaro sollevarsi dalla zona dei binari, mentre un odore pungente si propagava all’interno delle carrozze affollate. L’aria divenuta rapidamente irrespirabile ha spinto molti a lasciare il treno, senza ricevere alcuna spiegazione da parte di Trenord sul motivo dell’arresto improvviso.

Con il passare dei minuti e in assenza di comunicazioni ufficiali, l’intero gruppo di viaggiatori ha abbandonato il convoglio, accalcandosi sulla banchina. Poco dopo è arrivato sul secondo binario il treno 2158 da Bozzolo per Milano, fermato in via straordinaria anche a Casalpusterlengo e Secugnago. I passeggeri si sono spostati rapidamente al binario, riuscendo a salire nonostante la folla. Il convoglio si è presto riempito oltre il limite

nelle fermate successive.

Il treno straordinario è arrivato a Milano con un ritardo accumulato di 34 minuti, al termine di un viaggio difficile tra fermate non previste e carrozze sovraffollate. Nonostante i disagi, è riuscito a portare a destinazione centinaia di pendolari che altrimenti sarebbero rimasti bloccati dalla paralisi del servizio ferroviario.