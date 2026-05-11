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Costituzione: Capecchi (Lottomatica), 'Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro

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“Gli 80 anni della Repubblica rappresentano un momento importante da celebrare, per questo abbiamo voluto chiamare persone di grandissimo rilievo, capaci di raccontare e divulgare il senso dei valori della Costituzione e della nostra storia democratica”, ha affermato.” Lo ha detto Riccardo Cap...

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“Gli 80 anni della Repubblica rappresentano un momento importante da celebrare, per questo abbiamo voluto chiamare persone di grandissimo rilievo, capaci di raccontare e divulgare il senso dei valori della Costituzione e della nostra storia democratica”, ha affermato.” Lo ha detto Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica in occasione dell’incontro all’Archivio Storico del Palazzo del Quirinale dedicato all’80° anniversario della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica.

https://www.youtube.com/watch?v=ud831htCYBI