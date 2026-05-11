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ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026

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Oltre cento persone tra dipendenti, dirigenti, pensionati e familiari di ATAC hanno partecipato alla Race for the Cure al Circo Massimo, prendendo parte alla più grande manifestazione dedicata alla lotta ai tumori del seno. L’iniziativa, realizzata con il coinvolgimento del dopolavoro ATAC, ha ra...

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Oltre cento persone tra dipendenti, dirigenti, pensionati e familiari di ATAC hanno partecipato alla Race for the Cure al Circo Massimo, prendendo parte alla più grande manifestazione dedicata alla lotta ai tumori del seno. L’iniziativa, realizzata con il coinvolgimento del dopolavoro ATAC, ha rappresentato un momento di solidarietà, condivisione e sensibilizzazione sul valore della prevenzione e della ricerca, attraverso lo sport e la partecipazione collettiva.

https://www.youtube.com/watch?v=EdhvaGEbhT4