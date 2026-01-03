Tragedia nella notte in Sardegna, a Villasimius. Un ragazzo di soli 19 anni è morto in un incidente stradale a bordo del suo scooter.

Terribile incidente stradale in Sardegna: auto contro scooter

In via delle Palme a Villasimius, in Sardegna, intorno alle ore 2.30 di questa notte, si è verificato un terribile incidente stradale. Uno scooter, con a bordo un ragazzo di 19 anni, si è infatti scontrato violentemente con un’auto, con a bordo tre ragazzi, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i vigili del fuoco e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Tragedia in Sardegna: 19enne muore in un terribile incidente in scooter

Nella notte, come visto, si è verificato un terribile incidente stradale a Villasimius, in Sardegna. Uno scooter, con a bordo un 19enne, si è scontrato con un’auto, per cause ancora da accertare. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La vittima si chiamava Alessandro Zizzaro. I tre ragazzi a bordo dell’auto sono stati invece trasportati in ospedale per accertamenti, nessuno di loro è in pericolo di vita.