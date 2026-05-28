Nelle acque del fiume Dora, a Torino, è stato ripescato il cadavere di un uomo, di cui ancora non si conosce l’identità. Sono in corso le indagini.

Torino, recuperato un cadavere nel fiume Dora: sconosciuta l’identità

Questa mattina, giovedì 28 maggio 2026, è stato ripescato dalle acque del fiume Dora Riparia, a Torino, il cadavere di un uomo che era in acqua da almeno 72 ore.

Il primo avvistamento del corpo era avvenuto all’altezza di via Bologna. Subito sono intervenuti i soccorsi e le autorità, al momento la vittima non è ancora stata identificata. In corso le indagini.

Torino, recuperato un cadavere nel fiume Dora: indagini in corso

Come visto questa mattina è stato ripescato dal fiume Dora Riparia a Torino il cadavere di un uomo che non è ancora stato identificato.

Sono partite subito le indagini da parte delle forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di capire che cosa sia successo. Secondo i primi accertamenti, sul corpo dell’uomo non ci sarebbero segni di violenza, decisiva sarà l’autopsia. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi anche se gli investigatori sospettano che si sia trattato di un suicidio.

Le indagini sono ancora in corso.