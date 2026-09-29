Paura alla Ruota d’Oro: un ciclista di 21 anni è caduto poco dopo il via ed è stato trasferito in codice 2 all’ospedale Careggi.

Paura durante la Ruota d’Oro – 94° Gran Premio del Perdono a Terranuova Bracciolini. Un ciclista di 21 anni è rimasto vittima di una violenta caduta poco dopo l’inizio della gara: soccorso dal 118 e dall’elisoccorso, è stato trasferito all’ospedale fiorentino di Careggi in codice 2.

Ruota d’Oro, 170 chilometri e un percorso rinnovato

La caduta è avvenuta nel corso di una delle più importanti competizioni italiane della categoria Under 23. L’edizione 2026 della Ruota d’Oro si disputa su un tracciato di 170 chilometri, con partenza e arrivo a Terranuova Bracciolini. Il percorso è stato modificato rispetto alle precedenti edizioni: tra le principali novità ci sono quattro passaggi sulla salita di Cima Berna e un passaggio da Viale Europa già nelle prime fasi della corsa.

La parte conclusiva prevede invece diversi passaggi tra Piantravigne, Montemarciano e Persignano, prima degli ultimi tratti impegnativi tra Cicogna e Monticello e della discesa verso il traguardo di Viale Europa.

Alla partenza erano attesi 175 corridori, con 34 squadre e oltre 15 nazioni rappresentate. Tra i nomi più attesi figurava anche Mattia Negrente, campione italiano Under 23 della XDS Astana Development Team, già quarto nella Ruota d’Oro del 2025.

Terribile incidente in gara: ciclista 21enne soccorso d’urgenza, le sue condizioni

Momenti di apprensione durante la 56ª Ruota d’Oro – 94° Gran Premio Festa del Perdono, la classica internazionale di ciclismo riservata agli Under 23 in corso a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Un corridore di 21 anni è rimasto coinvolto in una rovinosa caduta poco dopo il via della competizione. L’incidente si è verificato in via della Penna, nelle prime fasi della gara, partita alle 13 da Viale Europa.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, la Misericordia di Terranuova Bracciolini e il medico della competizione. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pavullo, utilizzato per trasferire il giovane all’ospedale fiorentino di Careggi. Il ciclista è stato trasportato in codice 2. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni.