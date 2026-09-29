Il calendario del 30 settembre 2026 si presenta particolarmente denso, con iniziative che spaziano dal mondo culturale a quello istituzionale, passando per incontri internazionali di rilievo. Le principali città italiane ospitano presentazioni di libri di autorità ecclesiastiche e scientifiche, summit energetici e manifestazioni politiche, mentre a Bruxelles, Praga, Madrid e New York si svolgono riunioni che influenzeranno le politiche europee e mondiali.

Eventi culturali e scientifici in tutta Italia

Alle 11:00, presso il Palazzo Theodoli Bianchelli di Roma, la Sala Matteotti accoglie la presentazione del volume “Siamo noi il Vangelo, un pensiero al giorno” del Segretario di Stato vaticano Parolin con la partecipazione del presidente della Camera Fontana. Poco dopo, alle 15:00, la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” – Piazza della Minerva, 38 – ospita il premiato Nobel per la fisica Parisi che illustra il suo libro “Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura”.

A Napoli, alle 16:00, la Mostra d’Oltremare diventa palcoscenico della kermesse di Forza Italia in memoria di Berlusconi, coincidente con i 90 anni della sua nascita.

Milano, teatro di dibattiti letterari e tecnologici

Nel capoluogo lombardo, due appuntamenti segnano la serata. Alle 18:00, l’Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia presenta “Quando c’era lei”, opera di Renzi con la presenza del sindaco di Milano.

In giornata, alle 9:00, il Palazzo Mezzanotte è il luogo dell’Italian Energy Summit organizzato da Sole 24 Ore al quale partecipano il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e l’Amministratore Delegato di Eni Descalzi.

Incontri istituzionali, dati economici e premi per la sostenibilità

Il ISTAT diffonde a Roma i dati sul fatturato dell’industria e dei servizi di luglio e sui prezzi alla produzione di agosto, fornendo un quadro economico nazionale aggiornato. Sempre nella capitale, alle 11:00, il Campus Luiss (viale Pola, 12) diventa il teatro della premiazione delle “10 tesi per la sostenibilità”, promossa da Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere, con la partecipazione del premio Nobel Parisi e della ministra dell’Università Bernini che invia un videomessaggio.

Campi di lavoro e dati per la crescita

Alle 9:00, al Popilia Country Resort di Maierato (Vibo Valentia), la UIL organizza il “UIL Camp 2026” con il segretario generale Bombardieri e il presidente della Regione Calabria Occhiuto. Successivamente, a Milano, alle 17:00, la sede Cerved in Corso Italia 19 ospita l’evento “Data Made, dati per costruire la crescita”, co-organizzato da Confindustria e dal presidente di quest’ultima, Orsini. A Taranto, alle 15:30, il presidente della Confindustria Taranto, Renato Dario Lupo incontra il ministro dell’Istruzione Valditara al Via 65.

Visite diplomatiche e decisioni internazionali

Fuori dai confini italiani, la giornata è contraddistinta da importanti incontri di Stato. A Bruxelles, l’Unione Europea convoca una nuova riunione del gruppo di esperti sul petrolio. Il 30 settembre segna anche la visita della presidente del Consiglio Meloni a Praga, Repubblica Ceca, e del presidente francese Macron in Spagna per una visita di Stato. A New York, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite delibera sul rinnovo del mandato della forza di repressione contro le bande ad Haiti e discute la missione nella Repubblica Democratica del Congo.

Cultura sacra a Castel Sant’Angelo

Infine, alle 11:00, la Filmoteca Vaticana presenta un documentario dedicato a San Carlo Acutis offrendo una riflessione spirituale che chiude, in chiave più intima, una giornata altrimenti dominata da eventi pubblici e decisioni di alto livello.