Folla e selfie per Stefano De Martino a Milano: ecco cosa è successo

Folla e selfie per Stefano De Martino a Milano: ecco cosa è successo

Nel cuore dello shopping milanese, via Montenapoleone, il conduttore della Rai Stefano De Martino è stato avvistato al mattino entrando in un negozio specializzato in orologi di lusso. La presenza del celebre presentatore ha attirato subito l’attenzione di passanti e curiosi, trasformando una normale visita in un piccolo evento mediatico. L’area, abituale scenario di sfilate di alta moda e boutique esclusive, è diventata improvvisamente il palcoscenico di una scena inaspettata, dove la curiosità del pubblico ha superato la consueta tranquillità del quartiere.

Folla in via Montenapoleone: il vero motivo

Al suo uscirne, una massa di persone si è radunata davanti alla vetrina, al punto che alcuni osservatori hanno ipotizzato addirittura un’ipotetica rapina in corso. In realtà, il tumulto era dovuto alla rapida diffusione della voce secondo cui all’interno del negozio si trovava il direttore artistico di Sanremo.

I presenti, spinti dal desiderio di avvicinarsi al volto noto della televisione, hanno colto l’occasione per scattare numerosi selfie trasformando la scena in un vero e proprio flash mob fotografico.

Stefano De Martino: immagine e comportamento

Il giornalista Roberto Alessi presente per caso, ha registrato l’intero avvenimento e ha condiviso il video sul profilo Instagram dell’.

Nella sua testimonianza ha spiegato di aver incrociato De Martino per puro caso e di averlo seguito all’interno del negozio di orologi. Alessi ha sottolineato che “quando Stefano è uscito dal negozio c’era fuori talmente tanta gente che alcuni hanno pensato a una rapina, ma in realtà si è fermato a fare un selfie con tutti quanti”. Il video ha rapidamente guadagnato visibilità, alimentando ulteriori discussioni sul comportamento del conduttore.

Il commento di Paolo Della Bella

Nel frattempo, il famoso paparazzo milanese Paolo Della Bella ha confidato ad Alessi che Stefano è sempre educato, gentile e disponibile, una persona meravigliosa. Questa dichiarazione ha offerto un quadro più umano del personaggio televisivo, contrapposto alle ipotesi sensazionalistiche. Il riconoscimento da parte di una figura così affermata nel mondo delle cronache cittadine ha rafforzato l’immagine di De Martino come un professionista cordiale, capace di gestire l’attenzione pubblica con discrezione.

Il legame silenzioso con Belén Rodriguez

Un altro tema emerso nella narrazione riguarda il legame di De Martino con l’ex moglie, la modella argentina Belén Rodriguez. Nonostante il divorzio sia avvenuto diversi anni fa, il conduttore continua a mantenere una presenza stabile nella vita della donna, soprattutto per la cura condivisa del figlio Santiago. Alessi ha osservato che “Stefano non parla di lei, ma la protegge in silenzio“, sottolineando un gesto di supporto discreto ma costante. Le due parti, in interviste passate, hanno dichiarato di aver trovato un equilibrio benefico post separazione, dimostrando che il rispetto reciproco può persistere anche al di fuori del matrimonio.

Tra i selfie di massa, le voci di un presunto furto e le parole di chi lo conosce bene, il caso ha offerto al pubblico un mix di curiosità e testimonianze sul carattere di Stefano De Martino. Allo stesso tempo, ha posto l’accento su un legame personale poco mostrato ai riflettori, evidenziando il delicato equilibrio tra vita privata e mediatica di personaggi noti.