Adesso sono davvero affari suoi: Stefano De Martino ha deciso di giocarsela con ironia, trasformando in gag quella che per altri sarebbe stata una sconfitta. Il conduttore di Affari Tuoi ha perso ancora una volta la sfida dello share contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ma nonostante il confronto impari, ha voluto ridere e scherzare davanti al pubblico.

I suoi ascolti restano comunque solidi, sempre sopra il 20%, ma evidentemente non bastano per battere il rivale.

La frecciatina a Pier Silvio Berlusconi da De Martino

In piena diretta, il conduttore si è lasciato andare a un siparietto con il Dottore, facendo riferimento alle critiche arrivate da Pier Silvio Berlusconi e da Gerry Scotti. Entrambi avevano sottolineato come Affari Tuoi spingesse i concorrenti a vincere senza merito e con troppa enfasi sulla fortuna. E proprio su questo punto De Martino ha costruito la sua gag: “Ancora non ha capito che qui è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate”. Un passaggio che ha scatenato risate in studio e che è stato percepito come un chiaro riferimento ai giudizi ricevuti.

Cosa aveva detto Pier Silvio Berlusconi prima della gag di Stefano De Martino

Il momento comico nasce come risposta a dichiarazioni ben precise. Berlusconi aveva infatti affermato: “Affari Tuoi è un formato ahimè di successo in tutti i Paesi del mondo. È un gioco in cui si vincono premi senza particolari meriti”, mettendo in evidenza la differenza con La Ruota della Fortuna, che invece premierebbe chi dimostra studio e talento. E non si era fermato qui, andando oltre con un’affermazione ancora più tagliente: “Mi chiedo se sia giusto che la Rai mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. È una questione che riguarda la Rai servizio pubblico: è giusto? Non lo so”. Parole che non potevano certo passare inosservate. Nella disputa si è inserito anche Gerry Scotti, che da padrone di casa della Ruota non ha perso occasione di marcare la differenza: “Da noi i premi bisogna meritarseli“.