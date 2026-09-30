È morta a soli 13 anni la figlia dell’attore Chad Lowe e della produttrice Kim Painter. La famiglia ha annunciato la scomparsa della ragazza con una dichiarazione alla stampa, ricordandola come una giovane affettuosa, intelligente e creativa, appassionata di danza. La causa della morte non è stata resa pubblica.

La casa distrutta dagli incendi e il difficile momento della famiglia di Chad Lowe

Per Chad Lowe, noto anche per il ruolo del padre di Aria Montgomery, interpretata da Lucy Hale, in Pretty Little Liars, l’ultimo periodo era già stato segnato da una grave prova familiare. Nel gennaio 2025, infatti, la casa di Pacific Palisades nella quale erano cresciute le figlie Mabel, Nixie Barbara e Fiona Hepler era stata distrutta dagli incendi che avevano colpito la zona di Los Angeles.

L’attore aveva raccontato pubblicamente il difficile momento vissuto dopo l’evacuazione, soffermandosi soprattutto sulla reazione delle figlie: “Quasi un mese dopo l’evacuazione, le nostre figlie sono finalmente potute tornare a vedere cosa resta della loro casa. Il modo in cui hanno affrontato questa esperienza devastante è a dir poco straordinario. Sono ammirato dal loro spirito e dalla loro resilienza.

Aiutarle a superare questi momenti difficili è il mio unico scopo. Essere il loro papà è la più grande gioia e il più grande privilegio della mia vita”.

In quell’occasione, l’attore aveva anche condiviso una riflessione sul valore degli affetti familiari: “Casa è davvero dove si trova il cuore. Tenete strette le persone che amate. Prendetevi cura gli uni degli altri. Questa cosa folle chiamata ‘vita’ è dannatamente preziosa”.

È morta a 13 anni Fiona, figlia di Chad Lowe: il dolore della famiglia

Aveva appena 13 anni Fiona Hepler Lowe, figlia dell’attore Chad Lowe e della produttrice Kim Painter. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia attraverso una dichiarazione diffusa alla stampa. I genitori hanno ricordato la ragazza sottolineandone il carattere e le passioni: “Siamo profondamente addolorati per la perdita della nostra amata Fiona. Era una ragazza affettuosa, intelligente, creativa e con la passione per la danza”. Nel messaggio, Chad Lowe e Kim Painter hanno aggiunto: “Era adorata dalle sue sorelle e profondamente amata dai suoi genitori. In effetti, era la luce delle nostre vite”.

La famiglia non ha fornito dettagli sulle cause della morte e ha chiesto di poter affrontare il lutto lontano dai riflettori. “La sua scomparsa è devastante per tutta la nostra famiglia e chiediamo preghiere e rispetto della nostra privacy in questo momento”, si legge nella dichiarazione.

Nel comunicato è stato inserito anche un riferimento ai servizi di sostegno per chi attraversa situazioni di crisi o difficoltà legate alla salute mentale. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine a TMZ, Fiona sarebbe morta martedì nella sua abitazione, con una chiamata alle autorità arrivata intorno alle 00:10.

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