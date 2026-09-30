Lucarelli e Ferragni, il retroscena sul tentativo di riavvicinamento dopo il Pandoro Gate e il caffè rifiutato a Michele Morrone

Selvaggia Lucarelli si è raccontata in una lunga intervista a Chi, affrontando alcuni episodi della sua vita professionale e personale. Tra gli argomenti anche il messaggio ricevuto da Michele Morrone, al quale l’opinionista ha scelto di non rispondere, e il rapporto con Chiara Ferragni, segnato negli ultimi anni dalle sue prese di posizione sul caso del Pandoro Gate, come si legge sul portale Biccy.it.

Lucarelli racconta il messaggio di Michele Morrone e il caffè rifiutato

Intervistata da Valerio Palmieri, Lucarelli ha ricordato un episodio legato a Michele Morrone, che all’epoca aveva partecipato a Ballando con le Stelle. L’attore le avrebbe scritto proponendole di incontrarsi a Milano per prendere un caffè, ma il messaggio non ha mai ricevuto risposta.

“Posso dirti che ho rifiutato un caffè perfino a Michele Morrone”, ha raccontato la giornalista, spiegando di aver conservato anche lo screenshot della conversazione e di mostrarlo ancora oggi alle amiche come aneddoto. Un episodio raccontato con ironia, diventato uno dei passaggi più curiosi dell’intervista.

Lucarelli parla di Chiara Ferragni e del tentativo di avvicinamento

Il discorso si è poi spostato su Chiara Ferragni e sulla posizione assunta da Lucarelli durante il periodo più difficile per l’imprenditrice digitale. La giornalista ha ammesso di aver inizialmente partecipato alle critiche rivolte all’influencer, ma di aver successivamente ritenuto eccessiva la dimensione della gogna pubblica. “L’odio che leggevo non era proporzionato rispetto a quello che era accaduto”, ha spiegato Lucarelli, chiarendo di aver progressivamente preso le distanze da quella dinamica. Secondo la sua ricostruzione, il suo interesse nei confronti della vicenda non sarebbe nato da un’antipatia personale, ma dal fenomeno rappresentato dalla parabola di Ferragni e dall’intero sistema degli influencer. La giornalista ha inoltre raccontato di aver cercato un contatto con Ferragni per provare a chiudere quel capitolo, senza però trovare disponibilità: “Ho cercato, poi, di avvicinarla per chiudere un cerchio, ma non c’è stata disponibilità”. Un tentativo che, a suo dire, non è stato legato a questioni personali.

Il precedente tra Lucarelli e Ferragni e le parole sulla mancata querela

La posizione di Lucarelli nei confronti di Ferragni si inserisce in un rapporto pubblico caratterizzato da forti critiche, ma anche da alcune dichiarazioni positive. Nel febbraio 2025, infatti, la giornalista aveva sottolineato come Ferragni non l’avesse mai querelata: “Chiara è un nome brillante che suggerisce trasparenza (che non c’era), nome non-omen. In più non mi ha mai querelata ed era l’unica che era in diritto di farlo. Lei è una donna che non ama il conflitto. E poi quanti anni è stata con Fedez? Ecco, ha una grande pazienza quella donna“. Nell’intervista più recente, quindi, la giornalista torna a distinguere la propria attenzione nei confronti dell’imprenditrice dal piano strettamente personale, ribadendo come il caso Ferragni abbia rappresentato per lei soprattutto un fenomeno mediatico e sociale.