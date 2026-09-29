La separazione tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat, dopo 18 anni d’amore, ha riportato l’attenzione su un vecchio video della cantante insieme a Eros Ramazzotti. La notizia della fine della relazione, anticipata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, è stata diffusa nelle scorse ore, ma secondo quanto emerso la coppia avrebbe deciso di interrompere il matrimonio già da alcuni mesi, come si legge su Biccy.it. A riaccendere l’interesse dei fan è stato un filmato pubblicato dalla stessa Elisa la scorsa estate, quando era stata ospite a San Siro durante un concerto di Eros Ramazzotti. Il video mostra il cantante mentre la accoglie sul palco e la presenta con un complimento.

Elisa, Eros Ramazzotti e il possibile indizio sul matrimonio

Osservando il labiale, alcuni utenti hanno interpretato la risposta di Elisa come: “No, non sono più sposata. No”. Una frase che, se questa lettura fosse corretta, potrebbe indicare che la cantante avesse già comunicato a Eros Ramazzotti la fine del suo matrimonio con Andrea Rigonat diversi mesi prima che la notizia diventasse pubblica. Il collegamento è apparso particolarmente significativo dopo l’annuncio della separazione, tanto che il vecchio filmato è stato nuovamente condiviso e commentato sui social. Tuttavia, si tratta soltanto di una ricostruzione nata sul web e non di una conferma da parte della cantante. Il video, infatti, non permette di stabilire con assoluta certezza quali siano state le parole pronunciate da Elisa. Il labiale può essere interpretato in modi diversi e la frase potrebbe riferirsi a una domanda o a un argomento differente. Per questo motivo, il presunto “indizio” deve essere considerato con cautela.

lo spoiler del divorzio in questa storia che aveva pubblicato elisa e nessuno se ne era accorto che ridere https://t.co/msdXSPGUGH — sofia🍀; (@chenesannotutti) September 28, 2026

Elisa non commenta la separazione da Andrea Rigonat

Resta quindi aperta la possibilità che quella frase fosse realmente un riferimento alla sua situazione sentimentale, ma anche che il pubblico abbia semplicemente collegato a posteriori un dettaglio del video alla notizia della separazione. Al momento, Elisa non ha commentato pubblicamente la fine della relazione. Anche le ragioni che hanno portato alla conclusione del matrimonio non sono state rese note. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni circolate dopo la notizia, tuttavia, tra le persone vicine alla coppia la separazione sarebbe conosciuta già da tempo. “Il loro matrimonio è finito ma i rapporti restano buoni”, è stato spiegato, sottolineando il ruolo dei figli e della lunga storia condivisa. La scelta di Elisa e Andrea Rigonat sarebbe dunque stata quella di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Ed è proprio per questo che il vecchio video con Eros Ramazzotti, oggi riletto alla luce della separazione, ha attirato così tanta attenzione. Se quelle parole fossero davvero quelle attribuite alla cantante, potrebbero rappresentare un riferimento arrivato mesi prima dell’annuncio pubblico. Per ora, però, resta soltanto un’ipotesi.