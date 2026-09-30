Lucarelli spiega il motivo dell’uscita da Ballando, il diverso clima tra Rai e Mediaset e la sua risposta al messaggio di Morrone.

In una lunga chiacchierata concessa a Chi la conduttrice ha messo a fuoco tre temi che hanno dominato l’ultima stagione televisiva: l’addio al ruolo di giudice in Ballando con le Stelle le differenze percepite tra Mediaset e la Rai e due episodi personali legati a Michele Morrone e a Chiara Ferragni.

Il suo annuncio arriva a poche settimane dall’inizio della nuova edizione, fissata per sabato 3 ottobre.

Dopo Dieci anni al tavolo dei giudici, la giornalista sostiene di aver offerto un contributo decisivo al format e, allo stesso tempo, di aver ricevuto molto in termini di visibilità e crescita professionale. Tuttavia, ha espresso rammarico per la revenge cast di tre mesi di stampa che ha catapultato il suo nome e quello del presunto sostituto, suggerendo che Barbara D’Urso potrebbe prendere il suo posto, anche se la sostituzione non è ancora stata formalizzata.

Addio da Ballando con le Stelle e futuro della giuria

Nel suo racconto, Selvaggia Lucarelli ricorda che, durante gli ultimi mesi, le è stato chiesto di non citare il programma per “non dare titoli” ai giornali. Nonostante il silenzio, ha sempre sostenuto di aver rappresentato un valore aggiunto, con prove concrete di ascolti più alti e di discussioni sui temi di attualità durante le puntate.

La decisione di lasciare il ruolo è stata presa dopo aver valutato le nuove dinamiche interne e il desiderio di esplorare altre opportunità televisive. Il comunicato stampa che presenterà la nuova stagione avrà anche il compito di chiarire il futuro della giuria, ma la conferenza stampa di domani rimane l’unico momento in cui verrà confermato il nuovo volto.

Mediaset contro Rai: un’accoglienza a parte

Passando dal mondo Rai a quello di Mediaset la conduttrice descrive un cambiamento tangibile nella ricezione professionale. In Cologno Monzese ha detto di aver ricevuto un bouquet di fiori, una telefonata di benvenuto e una calorosa presenza fisica da parte dei colleghi, elementi che ha definito “il valore che credo di poter apportare”. Al contrario, la Rai le è apparsa come un “apparato” dove le indicazioni fluiscono da un livello gerarchico all’altro, generando una sensazione di distanza e di formalità. Per Lucarelli la differenza è stata tanto pratica quanto emotiva: la gentilezza di Mediaset contrasta con la percezione di un sistema più rigido e burocratico tipico della Rai.

Michele Morrone e il caffè mai accettato

Un aneddoto curioso riguarda l’attore Michele Morrone noto per il suo ruolo in “365 giorni”. Dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2016, dove fu secondo accanto a Ekaterina Vaganova Morrone avrebbe inviato un messaggio a Lucarelli chiedendole di incontrarsi a Milano per un caffè. La giornalista ha risposto con un fermo “I caffè non li prendo, vedi Ilary?”, citando il nome di Ilary Blasi per sottolineare la sua decisione di non rispondere. Condivide ancora lo screenshot con le amiche, trasformando l’invito in un episodio di routine ma allo stesso tempo emblematico della sua posizione nei confronti di proposte simili.

Il Pandoro gate e il tentativo di avvicinare Chiara Ferragni

Il secondo filo narrativo riguarda il cosiddetto Pandoro gate scaturito da una sua inchiesta che ha messo sotto i riflettori l’influencer milanese Chiara Ferragni. Dopo il crollo della sua immagine pubblica, la giornalista ha tentato di contattare direttamente Ferragni per chiudere il cerchio del caso. Nonostante l’intento di mostrarsi più compassionevole, Lucarelli ha dichiarato che non ha ricevuto alcuna risposta, e che la mancanza di dialogo ha contribuito a far percepire il caso come un attacco personale, quando in realtà, a suo avviso, rappresentava la caduta di un intero sistema di influencer. Ha anche sottolineato che Ferragni non l’ha mai citata in tribunale, evidenziando una differenza tra la pressione mediatica e l’effettiva volontà di confrontarsi legalmente.

Con questi quattro filoni, Selvaggia Lucarelli dipinge un quadro completo del suo percorso televisivo recente: una decisione consapevole di abbandonare un programma di punta, la constatazione di un ambiente più umano in Mediaset un rifiuto fermo a un invito di Morrone e un tentativo, non coronato, di mediare con Ferragni dopo il Pandoro gate. Il pubblico attende ora di vedere come si evolverà il suo nuovo ruolo, mentre la stagione di Ballando con le Stelle si prepara a cominciare senza la sua presenza.