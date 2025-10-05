La perdita di un animale domestico è un dolore profondo, e proprio su questo tema si è acceso lo scontro nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ha pronunciato una frase sul “bonus lutto animale domestico” che ha suscitato la reazione immediata di Nancy Brilli, scatenando polemiche in studio e sui social.

Emozioni in pista: Nancy Brilli affronta il dolore e porta avanti la sua esibizione

Nonostante il lutto, Nancy Brilli ha deciso di esibirsi insieme al suo partner di ballo, Carlo Aloia, mostrando energia e determinazione. Nei momenti precedenti alla trasmissione, in un video dalle prove in teatro, l’attrice ha raccontato quanto fosse difficile affrontare la morte della cagnolina Margot. Visibilmente commossa, Nancy ha spiegato di aver accompagnato l’animale fino alla fine, trovando comunque la forza di salire sul palco e portare avanti il suo lavoro.

La giuria ha evidenziato alcune imperfezioni tecniche, ma anche l’impegno e la spontaneità mostrata in pista. Tra le reazioni solidali, Alberto Matano ha espresso vicinanza umana all’attrice, mentre la polemica con Lucarelli ha fatto molto discutere, alimentata anche dai commenti di amici e colleghi, che hanno sottolineato la sensibilità della questione e l’indignazione suscitata dalla battuta sul “bonus lutto animale domestico”.

Ballando con le Stelle, scontro acceso tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli: “Mi sembra assurdo”

Selvaggia Lucarelli, preannunciando un commento cinico, ha affermato: “So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico”.

La frase ha immediatamente colpito Nancy, che ha risposto visibilmente scossa: “Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione“. La tensione è aumentata quando Carlo Aloia, maestro di ballo dell’attrice, ha preso le difese di Nancy, ma la giurata ha rincarato la dose: “Hai rispetto per la tua compagna? È in grado di parlare. Mi sembra assurdo tutto questo. Purtroppo non posso tenere conto del tuo dolore, devo giudicare il ballo”.

Lo scambio ha attirato l’attenzione del pubblico e degli utenti sui social, generando reazioni contrastanti: molti hanno criticato l’ironia sulla sofferenza per la perdita di un animale, mentre altri hanno difeso la libertà di giudizio della giuria.

Nancy Brilli ha poi cercato di chiudere la questione con compostezza, dichiarando: “Sono contenta di aver fatto questo ballo, sono felice di aver portato sul palco quello che ho imparato“. Nonostante il dolore, l’attrice ha dimostrato determinazione e professionalità, ricevendo anche il sostegno di colleghi e fan.