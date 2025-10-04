Anticipazioni Ballando con le Stelle: il retroscena sugli ospiti e cosa farà Belen

Con il suo mix di danza, spettacolo e tensione da gara, Ballando con le stelle torna a illuminare il palinsesto di Raiuno, promettendo una seconda puntata ricca di colpi di scena. Tra esibizioni spettacolari, ospiti a sorpresa e sfide tra concorrenti e giuria, lo show condotto da Milly Carlucci continua a catturare l’attenzione del pubblico, trasformando ogni sabato sera in un appuntamento imperdibile all’insegna del ritmo, dell’eleganza e della competizione.

Ecco tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Ballando con le Stelle: le esibizioni e il meccanismo della gara

Anche per questa puntata saranno dodici le performance in programma e, fino a questo momento, nessuna coppia risulta eliminata. In pista si esibiranno Andrea Delogu con Nikita Perotti, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Beppe Convertini con Veera Kinnunen, Marcella Bella con Chiquito, Martina Colombari con Luca Favilla, Nancy Brilli con Carlo Aloia, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e Rosa Chemical con Erica Martinelli.

I vincitori della prima puntata, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, hanno inaugurato la gara con una samba sulle note di Anema e Core, mentre gli altri Vip hanno preparato coreografie per conquistare la giuria guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Inoltre, i “tribuni del popolo” Sara Di Vaira, Rossella Erra e il nuovo ingresso Matteo Addino avranno la possibilità di intervenire sulle votazioni e correggere eventuali penalizzazioni.

Alla fine, le decisioni definitive su eliminazioni e promozioni saranno affidate al pubblico da casa, che potrà votare le proprie coppie preferite tramite i canali social ufficiali dello show. Una coppia potrebbe lasciare la competizione alla fine della puntata, ma avrà comunque la possibilità di rientrare in gara nelle settimane successive, purché continui a esercitarsi con dedizione.

Anticipazioni Ballando con le Stelle: il retroscena sugli ospiti e cosa farà Belen

La seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda questa sera su Raiuno alle 21.30, si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Milly Carlucci ha preparato uno spettacolo che promette momenti vivaci, soprattutto dopo le dinamiche della prima puntata. Tra gli ospiti più attesi vi sarà Belen Rodriguez, che si cimenterà come “ballerina per una notte” insieme al partner Yuri Orlando in una coreografia moderna sulle note di Thinking out loud di Ed Sheeran.

Inoltre, il pubblico può aspettarsi nuovi confronti tra concorrenti e giuria, in particolare il secondo confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, la replica di Beppe Convertini alle critiche sul suo essere definito “uomo medio” e i cambi di look di Marcella Bella e Andrea Delogu.