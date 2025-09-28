Ballando con le Stelle, storico programma Rai condotto da Milly Carlucci, è giunto alla ventesima edizione. Per celebrare l’importante traguardo sono arrivate molte novità, Ecco chi è il nuovo Tribuno del Popolo!

Ballando con le Stelle, le novità della nuova edizione: ecco chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del popolo

Ballando con le Stelle ha debuttato con la ventesima edizione ieri, sabato 27 settembre, e in molti hanno già notato una delle novità. Non sono Paolo Belli che fa parte dei concorrenti, Massimiliano Rosolino nuovo inviato nella “Sala delle stelle”, Alberto Matano invece, confermato a bordo pista.

Un’altra novità riguarda i commenti dei Tribuni del Popolo, che fino allo scorso anno erano espressi da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Quest’ultimo è tornato come maestro, dopo che per tre stagioni è stato giudice popolare. Ma chi è allora il nuovo tribuno? A prendere il posto di Simone Di Pasquale è il nuovo tribuno Matteo Addino.

Chi è Matteo Addino, nuovo Tribuno

Tutti hanno notato la sua presenza tra la giura popolare di Ballando con le Stelle 2025. Classe 1984, Matteo Addino è il nuovo tribuno. Ma chi è, per chi non lo conoscesse? Ballerino e coreografo di Genova, è stato giudice nello spin-off “Ballando on the Road”, il programma in cui vengono selezionati i migliori aspiranti ballerini d’Italia.

La sua collaborazione con Milly Carlucci lo ha visto già curare le coreografie di “Il cantante mascherato” assieme a Simone Di Pasquale, e la scorsa primavera è stato tribuno del popolo di “Sognando… Ballando con le stelle”.

Addino ha fondato la Naima Academy, scuola di danza conosciuta in tutta Italia e inserita all’interno dell’International Dance Association. Con la sua accademia, Matteo si occupa di sviluppare i percorsi artistici dei giovani talenti. Tra gli allievi più illustri di Naima c’è anche Tommaso Stanzani, uno dei concorrenti più amati di “Amici 19” e successivamente diventato un ballerino di “Viva Rai2!”, oggi fisso a “Bella Ma”.

Da qui sono passati anche Maddalena Svevi e Megan Ria, protagoniste ad Amici 22 e concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express. Giulia Pelagatti, ex velina di Striscia la Notizia, Miguel Chavez, Eleonora Gaggero, Talisa Ravagnani, Leonardo Trevisan e Federico Milan.

La Experience Company

Il nuovo progetto di Addino è la Experience Company, una compagnia artistica che unisce l’impegno sociale e civile allo spettacolo con l’allestimento di spettacoli per giovani tra gli 11 e i 20 anni.