“Manderei Milly Carlucci in pensione”. Con questa frase diretta e senza filtri, un suo collega conduttore TV ha acceso un vero caso mediatico dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 27 settembre su Rai Uno. Non si tratta questa volta dei voti dei giurati, dei botta e risposta con i concorrenti o delle sfide tra i ballerini vip.

A finire nel mirino è stata proprio Milly Carlucci, tornata ancora una volta al timone dello show del sabato sera dopo mesi di intenso lavoro per preparare l’edizione 2025.

“Milly Carlucci in pensione”: la frase di Bellavia e le reazioni sui social

A riportare l’episodio è stato Fanpage, che su Instagram ha diffuso un post sugli ascolti della prima serata di Rai Uno e Canale 5. È lì che Marco Bellavia ha lasciato il suo commento: “Manderei Milly Carlucci in pensione”. Una battuta che non è rimasta inosservata e che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Se da un lato molti hanno trovato l’uscita fuori luogo, dall’altro in tanti hanno difeso la conduttrice, sottolineando come la sua energia e la sua freschezza restino un focus che molte colleghe più giovani potrebbero solo invidiare. E soprattutto la sua abilità nel costruire cast stellari continua a rappresentare un punto di forza irrinunciabile.

Dopo la frase di Bellavia: “Milly Carlucci in pensione”, la risposta della conduttrice

Nonostante le polemiche, Milly Carlucci sembra non dare troppo peso alle provocazioni. Intervistata da Bubino Blog, ha preferito parlare di numeri e lavoro di squadra. La prima puntata ha registrato 2.994.000 spettatori con il 23% di share, contro i 4.024.000 spettatori e il 28,5% di Tú sí que vales. Una sfida televisiva che conferma la competizione accesa del sabato sera. Ma la diretta interessata non si lascia coinvolgere nella “gara” dei confronti e parla di Ballando con le stelle: “Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima”.

Milly Carlucci e la sua visione della TV

Il punto di vista della conduttrice è chiaro e riflette una lunga esperienza in televisione: “Nell’atmosfera da guelfi e ghibellini tipicamente italiana si grida alla vittoria o alla sconfitta di un programma per mezzo punto di share, ma è una versione divertente, direi da bar dello sport o della TV. Se due programmi fanno ascolti alti, come noi e Tú sí que vales lo scorso anno, hanno vinto tutti”.