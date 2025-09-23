Milly Carlucci ha voluto mettere subito le cose in chiaro in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via sabato prossimo in Rai. La conduttrice, ancora una volta al timone dello show, ha ribadito il suo ruolo di garante dell’equilibrio e del rispetto in un programma che promette già scintille.

L’attenzione del pubblico è alta, complice la partecipazione di Barbara d’Urso, che debutta in un contesto completamente diverso rispetto ai palchi televisivi che l’hanno consacrata. Proprio la sua presenza alimenta la curiosità di chi attende il confronto con Selvaggia Lucarelli, giurata storica con cui i rapporti in passato non sono stati mai idilliaci. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Carlucci ha spiegato con fermezza: “Sono capaci di fare anche battute pepate e sfottersi…Hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi, ma sempre nei limiti della correttezza e del rispetto…”. Un messaggio chiaro, che la padrona di casa indirizza a Selvaggia Lucarelli come invito a mantenere il dibattito acceso ma civile.

Ballando con le stelle e le attese su Barbara d’Urso

La curiosità non riguarda soltanto le dinamiche in giuria, ma anche la possibilità di scoprire un lato nuovo della d’Urso. Milly Carlucci, infatti, ha espresso apertamente la sua speranza: “Vorrei che ci offrisse quella spensieratezza che come conduttrice non poteva mostrare a causa delle tante responsabilità che aveva…”. Una dichiarazione che rivela il desiderio di restituire al pubblico una Barbara più libera, capace di “vedere anche il lato gioioso del nostro mestiere…”. Il percorso non sarà privo di ostacoli. La d’Urso sarà affiancata dal maestro Pasquale La Rocca, ballerino di talento e creatività, ma anche noto per la sua grande severità. A tal proposito la Carlucci non ha mancato di avvertire: “Lui ha un’immensa creatività… Ha sempre valorizzato le sue partner al massimo, ma allo stesso tempo non è semplice perché è molto esigente…”.

Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli, un equilibrio da mantenere

Il cammino, dunque, si annuncia impegnativo. Eppure, secondo la conduttrice, lavorare con La Rocca rappresenta al tempo stesso un privilegio e una sfida: “Averlo come maestro è un onore, ma anche un onere…”. Da questa esperienza potrebbe nascere una nuova immagine della d’Urso, finalmente pronta a lasciarsi andare e a farsi guidare. Ancora una volta la pista di Ballando con le stelle si prepara a diventare il centro di emozioni, contrasti e colpi di scena. In mezzo a tutto ciò, Milly Carlucci continuerà a incarnare la figura dell’arbitro equilibrato, capace di tenere insieme le diverse anime del programma, dal talento alla polemica, dall’ironia alla tensione.