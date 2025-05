Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle, in occasione di Sognando Ballando con le Stelle, evento per il ventennale dello storico programma di Rai Uno, insieme a Samanta Togni e Natalia Titova.

Il ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle

Dopo essere uscito non molto serenamente dallo show e gli anni passati ad Amici di Maria De Filippi, il maestro di ballo tornerà nella trasmissione che l’ha fatto conoscere al grande pubblico.

Ai microfoni di Superguida Tv, Milly Carlucci si è dichiarata felice e emozionata di rivedere il coreografo in pista: “Sì è vero che torna, se farà il maestro in autunno? Credo che si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti e ci rende felici perché fa parte della nostra storia“.

Le parole di Milly Carlucci

Nel 2022 Milly con schiettezza aveva commentato la conferma di Raimondo Todaro ad Amici: “Felicissima per lui. Oggi mi sono arrivati molti messaggi su lui e la sua scelta di abbandonare Ballando. Sapevo da un mese che era in trattativa con un altro programma. Nel nostro ambiente queste voci corrono. Ieri mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi. Stamani però con delusione ho letto il suo post“. Qualche mese fa la Carlucci ha riaperto le porte di Ballando al maestro di danza: “Fatico a pianificare il presente, figuriamoci quello che potrebbe essere. Però posso dire che nella vita mai dire mai. Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione“. La seconda puntata di Sognando Ballando Con le Stelle vedrà anche la presenza di Francesco Totti e la terza puntata sarà a tema Festival di Sanremo, con alcuni cantanti che si esibiranno con i brani che hanno portato sul palco del Teatro Ariston.