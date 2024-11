Durante una diretta su Instagram Sonia Bruganelli avrebbe accennato alla possibilità di ritirarsi da Ballando Con le Stelle. Possibilità che è stata poi smentita, infatti la concorrente, all’inizio della nona puntata di Ballando Con le Stelle, affronterà la pista per lo spareggio e aggiudicarsi così di rimanere in gara. Sonia e Carlo Aloia restano quindi in scena e sarà il pubblico a decidere il loro destino: una decisione trasmessa ieri a Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli resta a Ballando Con le Stelle: “No, noi non ci ritiriamo”

“Se ci ritiriamo davvero? No, noi non ci ritiriamo. Nel senso che abbiamo uno spareggio da fare, tra l’altro a inizio puntata, quindi comunque se fosse… Nel bene o nel male è una situazione che riusciamo a gestire. Faremo un ballo già fatto, magari togliendo le prese per fare un ballo in sicurezza.

“Una forma di rispetto nei confronti del pubblico”: perché Sonia Bruganelli non lascia Ballando Con le Stelle

Ed è una forma di rispetto nei confronti del pubblico, la decisione è stata presa anche per questo. Tra l’altro facciamo uno spareggio con Anna Lou, che è una ragazza bravissima e Francesco Paolantoni, che anche lui come coppia ha dei problemi. Noi ci proveremo. Sabato sera in pista ho sentito dolore. Pensavo di non provarlo, perché ero stata due giorni a riposto e stavo meglio. Poi mi ha ceduto anche il braccio. Lui ha sentito il braccio che mollava e ha lasciato.

Mi dicono: “Sei una ballerina bravissima”

Però vado avanti. Poi mi sono affezionata anche al pubblico. Vedo anche le persone che mi scrivono. Ieri ho fatto una diretta e mi dicevano: “Rimani, dai resta”. E questo ovviamente fa piacere. Le dirette sono anche un po un modo per capire. Adesso ho visto la gente che mi segue e che mi sostiene, che mi capisce. Poi ci sono i pazzi che mi dicono ‘sei una ballerina bravissima‘”.