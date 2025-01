Continua la preoccupazione per l'incendio di Los Angeles: 25 vittime e 14 arresti per incendi dolosi, vandalismo e furti. Nuovi venti minacciano di alimentare le fiamme

Sono almeno 25 le vittime causate dagli incendi devastanti che da giorni stanno flagellando Los Angeles, secondo l’ultimo aggiornamento del medico legale della contea. Tra queste, otto persone hanno perso la vita nel rogo di Palisades, mentre altre 17 sono decedute nell’incendio che ha colpito la zona di Eaton.

Incendio Los Angeles, fermate 14 persone per roghi dolosi e furti

Nel frattempo, 14 persone sono state arrestate in relazione al disastro di Pacific Palisades: tre per incendio doloso, le altre per episodi di vandalismo e furto. Come se non bastasse, nuovi venti caldi e potenti stanno alimentando il fuoco, rendendo ancora più difficile il lavoro dei vigili del fuoco e prolungando un incubo che va avanti da una settimana. ### Critics Choice Awards rinviati ancora a causa degli incendi Gli incendi non stanno solo devastando la città, ma stanno anche stravolgendo eventi e programmi. I Critics Choice Awards, che dovevano tenersi domenica 12 gennaio e successivamente spostati al 26, sono stati rinviati ancora una volta. Al momento non è stata comunicata una nuova data precisa, ma si parla di febbraio. La cerimonia si svolgerà al Banker Hangar di Santa Monica e sarà trasmessa in diretta su E!.

Incendio a Los Angeles: i Critics Choice Awards si confermano simbolo di resilienza

Nonostante i cambi di programma, Chelsea Handler resta confermata come presentatrice dell’evento, ha promesso una serata che saprà celebrare i traguardi dell’industria senza dimenticare il momento difficile che Los Angeles e l’intera comunità dello spettacolo stanno vivendo. Quest’anno i Critics Choice Awards arrivano al traguardo della 30ª edizione. Si tratta di uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo dello spettacolo, assegnato dalla Critics Choice Association, un’organizzazione che riunisce critici di cinema e televisione dagli Stati Uniti e dal Canada. Questi premi, spesso visti come un’anteprima di Oscar ed Emmy, puntano i riflettori sulle eccellenze del grande e piccolo schermo, oltre che di altri media. In un momento così complesso, la cerimonia diventa anche un simbolo di resilienza per Los Angeles. Una città che, nonostante tutto, sa rialzarsi, ripartire e trasformare le avversità in nuova forza.