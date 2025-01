Tragedia in Repubblica Ceca: incendio in un ristorante causa sei morti e feri...

Un drammatico incendio ha colpito la città di Most, situata a circa 70 chilometri a nord-ovest di Praga in Repubblica Ceca, il 11 gennaio 2025, provocando la morte di sei persone e il ferimento grave di altre otto.

Incendio in Repubblica Ceca: sei vittime e feriti gravi in un ristorante a Most

L’incendio ha avuto origine in un ristorante ubicato all’interno di un complesso residenziale, e secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, la causa iniziale dell’incendio potrebbe essere stata una stufa a gas, che sembra essere stata rovesciata accidentalmente. Le fiamme si sono rapidamente diffuse, creando un’emergenza che ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, sei persone sono rimaste vittime del tragico incidente. Tra le otto persone ferite, sei versano in gravi condizioni, mentre le altre sono riuscite a ricevere cure più leggere. La situazione è stata particolarmente critica a causa della velocità con cui il fuoco ha invaso il locale. I soccorritori, riuscendo a evacuare circa 30 persone da entrambi i palazzi coinvolti, hanno evitato che il bilancio delle vittime fosse ancor più grave.

Le operazioni di salvataggio, che hanno visto l’intervento di numerosi vigili del fuoco e paramedici, sono state descritte come difficili a causa dell’intensità e della rapidità con cui l’incendio ha progredito.

Incendio in Repubblica Ceca: indagini in corso sulle cause, la sicurezza degli impianti a gas al centro del dibattito

Il ministro degli Interni, Vit Rakusan, ha confermato che le autorità stanno investigando sulle cause esatte del disastro e ha espresso il suo cordoglio per la perdita delle vittime. Al momento, la stufa a gas rovesciata è ritenuta la causa principale, ma gli investigatori stanno cercando di chiarire ulteriori dettagli.

L’incidente ha scosso profondamente la cittadinanza di Most in Repubblica Ceca, che ha immediatamente mostrato il suo sostegno alle famiglie delle vittime e ai feriti. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti e degli apparecchi a gas, con molti che chiedono un rafforzamento delle normative per prevenire simili episodi in futuro. La risposta delle autorità è stata rapida, e si spera che gli sviluppi delle indagini possano fornire maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incendio.