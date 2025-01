Ancora proteste violente in Italia per Ramy Elgaml: il ministro Piantedosi e altri leader politici condannano gli scontri e riaffermano il sostegno alle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata.

Le manifestazioni e le proteste per Ramy Elgaml che si sono verificate a Roma ieri sera sono sfociate in episodi di violenza e disordine, caratterizzati dall’utilizzo di bombe carta, fumogeni e atti aggressivi.

Ramy Elgaml e proteste: condanna unanime contro la violenza e sostegno alle forze dell’ordine

Ancora una volta, il dissenso è stato strumentalizzato da gruppi violenti, trasformando una protesta e la piazza in un teatro di caos, senza alcun legame con un’espressione legittima di protesta. Tali eventi, che hanno portato al ferimento di diversi agenti delle forze dell’ordine, evidenziano la necessità di condannare ogni forma di violenza.

In merito, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua solidarietà verso le forze dell’ordine, sottolineando l’inammissibilità di utilizzare tragedie, come quella che ha colpito il giovane Ramy Elgaml, per giustificare atti violenti. “Non si può tollerare – ha dichiarato – che una tragedia personale diventi il pretesto per seminare vendetta e disordine.”

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso la sua posizione in merito ai gravi episodi avvenuti non solo a Roma ma anche a Bologna, dove è stata vandalizzata la sinagoga locale. “Condanno fermamente tali atti – ha dichiarato – e rinnovo il mio sostegno alle forze dell’ordine, ai sindaci coinvolti e alla comunità ebraica colpita da questi inaccettabili attacchi.”

Proteste per Ramy Elgaml: Piantedosi e Bignami ribadiscono il sostegno alle forze dell’ordine

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ribadito la necessità di una condanna unanime verso ogni forma di violenza contro chi rappresenta lo Stato. Ha sottolineato l’impegno e la professionalità delle forze di polizia italiane, evidenziando il pericolo rappresentato da comportamenti che sfidano l’autorità e mettono a rischio la sicurezza collettiva. “È imperativo – ha dichiarato – rafforzare il clima di fiducia verso le forze dell’ordine e garantire che chi commette tali azioni venga perseguito con determinazione.”

Infine, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha espresso una ferma condanna verso i gruppi responsabili delle violenze, ribadendo la vicinanza ai rappresentanti delle forze dell’ordine. “Confido – ha aggiunto – che tutte le forze politiche prendano chiaramente le distanze da simili atteggiamenti, che non trovano giustificazione in una società civile.”

Tali dichiarazioni convergono su un punto fondamentale: il diritto di manifestare non può mai essere distorto per giustificare violenza o intimidazioni, principi cardine di una convivenza democratica.