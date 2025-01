Un grave incidente si è verificato nel cuore di Strasburgo in Francia nella giornata di oggi 11 gennaio 2025, nel tunnel che conduce alla fermata della stazione ferroviaria, intorno alle 15:30 di oggi pomeriggio.

Incidente a Strasburgo, scontro tra tram: almeno 20 feriti, le cause in fase di accertamento

Due tram sono entrati in collisione, lo scontro avvenuto avrebbe causato il ferimento di molti passeggeri. Secondo le informazioni riportate da Bfmtv, si ipotizza che i feriti siano tra le 20 e le 50 persone con lesioni di varia entità, mentre 15 persone sono state trasportate in ospedale dopo essere state evacuate dalla stazione. Le condizioni dei feriti non sono ancora note, ma le autorità hanno subito attivato tutte le operazioni di soccorso necessarie.

Al momento, le cause esatte dell’incidente rimangono in fase di accertamento. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la collisione potrebbe essere stata causata da un errore di manovra. Secondo alcune fonti, un tram in movimento sarebbe stato deviato su un binario errato, sul quale stava già sostando un altro mezzo. Questo avrebbe innescato l’incidente, che ha coinvolto i due tram, con uno dei mezzi che sembra essere deragliato a causa dell’impatto.

Strasburgo, grave scontro tra tram: attivato il perimetro di sicurezza

Sul luogo dell’incidente è stato subito istituito un perimetro di sicurezza. Centocinquanta tra pompieri e agenti della sicurezza civile sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione. Diversi mezzi di soccorso sono stati dispiegati, e le ambulanze hanno raggiunto rapidamente il tunnel per prestare soccorso alle persone coinvolte. Le autorità locali hanno esortato la popolazione a evitare le aree circostanti, in particolare la Place des Halles, la stazione e il Boulevard du President Wilson, al fine di agevolare il passaggio dei soccorsi e garantire un intervento tempestivo.

La sindaca di Strasburgo, Jeanne Barseghian, ha dichiarato di essersi recata personalmente alla stazione per offrire supporto ai feriti e ai soccorritori. Nel frattempo, le immagini diffuse sui social media mostrano il caos nel tunnel, con i due tram gravemente danneggiati e l’atmosfera tesa in seguito all’incidente.

La rete tranviaria di Strasburgo, in funzione da oltre trent’anni, non aveva mai registrato incidenti di tale entità. Questo sinistro ha avuto un impatto significativo sulla circolazione cittadina, con la sospensione del servizio di tram e autobus verso la stazione. Il traffico urbano è stato duramente colpito, e le autorità stanno lavorando per ripristinare la situazione il prima possibile.