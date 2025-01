Da circa un’ora e mezza la circolazione dei treni a Milano Centrale è sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna, a causa di un guasto sulla linea elettrica.

Caos treni, circolazione sospesa a Milano Centrale: forti ritardi e cancellazioni

Ritardi e cancellazioni di treni alla stazione di Milano Centrale. La circolazione dei treni sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna è sospesa per consentire di effettuare delle verifiche tecniche sulla linea elettrica. Come spiega un nota delle Fs italiane: “Alta Velocità, Intercity e Regionali, registrano ritardi e cancellazioni. I treni Intercity e Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso. La circolazione è regolare sulla linea Milano-Torino. E’ in corso un intervento dei tecnici di Rfi”.

Caos treni a Milano Centrale: i ritardi vanno dai 10 ai 120 minuti

Mattinata da dimenticare per chi deve viaggiare in treno da o passando per Milano Centrale. Al momento sono 3 i treni ad Alta Velocità che risultano in ritardo, ovvero:

FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13

FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08)

FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (13:08)

Risultano inoltre 13 Av in coda e quattro treni cancellati. I ritardi vanno dai 10 minuti alle due ore.