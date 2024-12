Trenitalia inaugura l’orario invernale con alcune novità che vanno a rafforzare l’offerta di collegamenti ferroviari in tutta Italia. Tra le proposte, cento collegamenti giornalieri ad alta velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli. In ampliamento anche l’offerta degli Intercity, con prolungamenti verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Queste sarebbero solo alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (gruppo Fs), “partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità”. L’azienda avrebbe reso noto che nel 2024 Frecce, Intercity e Regionale avrebbero trasportato circa cinquecento milioni di passeggeri. Per sostenere il turismo e promuovere la mobilità intermodale, Trenitalia punta sui collegamenti alle località montane e quelle dove vi saranno i mercatini di Natale. Dal venerdì alla domenica fino a fine marzo sarà possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino.

Trenitalia: collegamenti per raggiungere località montane e mercatini natalizi

Due nuove collegamenti Frecciarossa per Trento, Ora, Rovereto e Bolzano da Milano, Brescia e Verona saranno disponibili sabato e domenica fino ad inizio gennaio, per permetter di raggiungere i mercatini di Natale e le località montane. Riconfermati per questa stagione, inoltre, i collegamenti giornalieri tra Torino e le piste di risalita di Bardonecchia, tra Ventimiglia e le piste di Limone e fino Torino e Oulx con il Regionale. Inoltre, per chi avesse intenzione di raggiungere il Marché de Noël di Aosta, fino al 5 gennaio Regionale avrebbe previsto un potenziamento delle 14 corse bus del fine settimana tra Aosta e Ivrea con altri 7 bus al giorno. Inoltre, i FrecciaLink (Frecce con bus) arricchiscono l’offerta, consentendo di raggiungere alcune delle località montane più amate, nel periodo delle festività natalizie e nei fine settimana fino a fine marzo, ovvero Aosta, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme.

Nuovi collegamenti

Durante i fine settimana, si conferma il prolungamento con Intercity da Genova e Torino a Bardonecchia, con delle con fermate intermedie a Bussoleno e Oulx. Ci sarà invece un nuovo collegamento Intercity tutti i giorni da Bari/Lecce verso Bolzano e tornano i collegamenti Intercity Notte con il Trentino-Alto Adige, nella tratta Roma-Bolzano. La tratta sarà prolungata anche alle stazioni di Ponte Gardena, Chiusa, Bressanone, Fortezza e Vipiteno, fino a Brennero. Con Regionale, inoltre, sarà possibile raggiungere eventi natalizi e mercatini di Natale in tutta Italia, dal Christkindlmarkt di Bolzano, al Mercato di Natale di Asti, all’evento Natale ad Assisi fino ai Mercatini di Natale di Pietrarsa.

Aumenta la domanda degli Intercity Notte

Per quanto concerne le Frecce di Trenitalia, esse raggiungono oltre 130 destinazioni con 270 collegamenti giornalieri e circa 130mila posti offerti al giorno. Altra novità sarà l’introduzione del collegamento diretto per Gorizia da Napoli e Roma, mentre saranno 16 le Frecce giornaliere tra Roma e la Calabria, incluse due corse notturne. Sono 16 i collegamenti al giorno tra Roma e la Puglia, a cui si aggiungono quelli notturni tra Milano e Lecce nelle giornate a maggior mobilità. Nel 2024, Trenitalia ha registrato una significativa crescita degli Intercity Notte, con un aumento della domanda del 7% rispetto all’anno precedente e del 30% rispetto al 2022, a significare una maggiore sensibilità verso la sostenibilità e d’altro canto una maggior convenienza del viaggio notturno, che collega oltre 150 stazioni, incluse 17 in Sicilia, tra nord e sud Italia.