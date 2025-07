Incidenti a raffica questa mattina, mercoledì 2 giugno 2025, a Milano. Coinvolte auto e moto, ci sono diversi feriti.

Milano, incidenti a raffica: scontro tra due auto in viale Moscova

Questa mattina, tra le 4.00 e le 6.00, ci sono stati diversi incidenti stradali nel Milanese. Quello più grave è avvenuto in viale Moscova, proprio all’incrocio con Porta Nuova, probabilmente per una mancata precedenza due auto si sono scontrate.

A bordo delle due auto quattro giovanissimi, tra i 18 e i 19 anni, e un uomo di 60. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. La Polizia sta indagando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Milano, incidenti a raffica: Cernusco, Magenta e Senago

Come visto ci sono stati diversi incidenti questa mattina presto nel Milanese. Oltre a quello in Viale Moscova, segnaliamo uno scontro tra due auto lungo la provinciale 121 a Cernusco sul Naviglio, un uomo di 33 anni è rimasto ferito. A Magenta invece si è verificato un altro scontro, sempre tra due auto, alla rotatoria Tazio Nuvolari, a rimanere ferito un uomo di 34 anni. Infine a Senago un mezzo è finito contro un ostacolo, alla guida c’era un ragazzo di 23 anni.