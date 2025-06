Dal prossimo 1 di ottobre, in alcune regioni d'Italia non potranno più circolare le auto Diesel euro 5. La posizione del vicepremier.

Dal prossimo mese di ottobre, in alcune regioni non potranno più circolare le auto Diesel classe Euro 5. Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lega vogliono impedire che ciò accada.

Stop alle auto diesel euro 5: le regioni interessate

In quattro regioni italiane, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dal 1 ottobre prossimo le auto diesel classe euro 5 non potranno più circolare.

Lo stop riguarderebbe ben 1 milione di auto. Sull’argomento è sono intervenuti sia Matteo Salvini che la Lega, al fine di scongiurare che ciò accada: “la Lega è impegnata a livello nazionale e locale, a partire dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, per scongiurare il blocco dei diesel euro 5 previsto nei prossimi mesi in alcune regioni.” Ricordiamo che nel 2023 il consiglio dei ministri fermò il divieto dei diesel euro 5 deciso dal Piemonte. Il decreto che fu approvato allora dal cdm impegnava le regioni indicate prima ad aggiornare i piani per la qualità dell’aria e stabiliva che in tutti i Comuni sopra i 30mila abitanti il blocco delle auto diesel Euro 5 sarebbe entrato in vigore dal 1 ottobre 2025.

Auto Euro 5 diesel, il decreto Salvini cambia le regole?

Come detto la Lega e Matteo Salvini stanno cercando di bloccare il blocco delle auto diesel Euro 5 che partirà dal 1 ottobre in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ecco cosa aveva detto il vicepremier qualche settimana fa: “da ministro dei trasporti non ritengo che la sostenibilità passi attraverso la condanna di chi usi l’automobile, la moto o il furgone per andare a lavorare. Anche la Regione Lombardia era intervenuta al fine di chiedere di rivedere con l’Ue il blocco previsto.