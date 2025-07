Governo: Renzi, 'Nobel economia a Meloni? Povera Patria...'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "C’è un ex deputato della destra, che adesso fa il giornalista 'indipendente' in Tv. Si chiama Italo Bocchino. Vi sarà capitato qualche volta di vederlo in Tv, anche contro di me. Ieri Bocchino ha superato ogni limite. Ha detto che in Ita...

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "C’è un ex deputato della destra, che adesso fa il giornalista 'indipendente' in Tv. Si chiama Italo Bocchino. Vi sarà capitato qualche volta di vederlo in Tv, anche contro di me. Ieri Bocchino ha superato ogni limite. Ha detto che in Italia le famiglie stanno bene, meglio di prima, che i dati economici sono ottimi (poco importa se crescono debito pubblico e pressione fiscale) e che a Giorgia Meloni dovrebbero dare il Premio Nobel per l’Economia.

Il Nobel!". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Quella cosa che si dà ai professori di economia dovrebbe essere data alla Meloni, i cui titoli accademici del resto sono straordinari, no? Il Nobel! Ragazzi, questi hanno perso il controllo: il problema non è che Bocchino lo dica, il problema è che quelli di Fratelli d’Italia ci credono davvero. Meloni Nobel per l’Economia, Trump Nobel della pace e a Bocchino cosa diamo? Povera Patria…".