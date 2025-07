Pnrr: P. De Luca, 'Meloni lasci propaganda e si concentri su spesa'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Il governo Meloni continua ad autocelebrarsi vantando primati immaginari nell’attuazione del Pnrr. La settima rata arriva, ad esempio, solo dopo un'ennesima corposa revisione del Piano e con sei mesi di ritardo. La spesa, e quindi l'attuazione pratica degli investimenti, è ferma a poco più del 30 per cento. Un clamoroso fallimento finora".

Così Piero De Luca, della presidenza del gruppo Pd alla Camera.

"Quanto ai target, finora il nostro Paese ha raggiunto 334 traguardi e obiettivi del piano, considerando anche i 64 collegati alla settima rata. Questo significa che la percentuale di completamento del Pnrr italiano è intorno al 54,4 per cento. Ma al contrario di quanto sostiene la premier la percentuale italiana non è la più alta tra i 27 Paesi Ue: Francia e Danimarca, infatti, hanno percentuali di avanzamento maggiori, pari rispettivamente all’81 per cento e al 62 per cento. Lo stesso rispetto al primato sui fondi incassati: i 140,4 miliardi di euro equivalgono al 72,2 per cento del valore complessivo del Pnrr".

"Ma secondo i dati ufficiali, questa è la seconda percentuale più alta tra i 27 Paesi Ue, dietro alla Francia, che ha già ricevuto quasi l’85 per cento dei fondi previsti dal proprio piano. Allora, in questo momento con progetti che rischiano di saltare definitivamente, ci aspetteremmo dal governo meno propaganda e più lavoro e azioni concrete per completare un piano strategico ed evitare il grave rischio che la spesa non si riesca a completare entro il termine previsto del 2026".