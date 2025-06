Una forza dei venti tale da sollevare un’intera casa per poi scaraventarla al suolo. É drammatico quanto accaduto nella cittadina di Largo, dove si sta lavorando

alla conta dei danni a seguito del passaggio improvviso di un violentissimo tornado che ha devastato interi quartieri. I cittadini della località ubicata in

Florida, Stati Uniti, hanno vissuto momenti di puro terrore a causa del passaggio di un tornado che ha scagliato in aria detriti, cartelli stradali, alberi e addirittura un’abitazione.

Tornado a Largo, una casa sollevata da terra e scaraventata al suolo

L’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 25 giugno, come confermato in una dichiarazione ufficiale dal servizio meteorologico nazionale. L’area è stata investita da temporali violenti e sulla città si è abbattuto un tornado che ha toccato i 145 km orari: il vortice ha toccato terra per otto minuti provocando danni gravissimi. Il momento più drammatico, ripreso da una telecamera di sorveglianza, ha riguardato una casa mobile, sollevata da terra e scaraventata prima in aria e poi nuovamente al suolo

L’abitazione si trovava nel quartiere Rachero Village e come mostrato nel filmato è stato trasportata per alcuni metri prima di terminare la sua corsa a terra. Come sottolineato dal National Weather Service la tromba d’aria si è formata poco dopo le 19 e ha colpito anche un centro commerciale prima di abbattersi nel quartiere della cittadina. Nessuno sarebbe fortunatamente rimasto ferito ma le squadre di emergenza hanno dovuto lavorare a lungo per ripristinare la circolazione e rimuovere i numerosi detriti.