Maltempo, allarme tornado a Buja: tremendo vortice e venti impetuosi

Nel pomeriggio di giovedì la tranquilla zona di Buja, in provincia di Udine, è stata teatro di un evento meteorologico eccezionale: un tornado si è abbattuto sull’area, sorprendendo i residenti con raffiche di vento violente e un rapido cambiamento delle condizioni climatiche a causa del maltempo.

Secondo le prime testimonianze emerse sui social, il vortice si sarebbe formato in pochi minuti, diventando immediatamente visibile e generando una breve ma intensa perturbazione. Molti abitanti hanno descritto la scena come impressionante e spaventosa, con il tornado che ha attraversato la zona lasciando dietro di sé vento impetuoso e turbamenti atmosferici improvvisi.

Al momento, non è ancora chiaro quale sia l’entità dei danni provocati dal fenomeno: le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare la situazione e verificare eventuali conseguenze su edifici, infrastrutture e persone. Si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore per comprendere l’impatto del fenomeno.

Dietro una casa tranquilla, un vortice scuro e minaccioso si solleva rapidamente verso il cielo. Il tornado si sviluppa con crescente intensità, girando vorticosamente e sollevando polvere e detriti dal terreno. Nonostante la presenza del fenomeno atmosferico così vicino, le auto lungo la strada continuano il loro percorso, apparentemente ignare o non ancora colpite dalla furia del vento. L’atmosfera è carica di tensione: il contrasto tra la normalità della strada e la violenza del tornado crea un’immagine inquietante e surreale.

So far two tornadoes have been reported today in northeastern Italy

The first one is from Valdobbiadene, Treviso province (with damage reported) and the second one is from Buja, Udine province.

The first one is from Valdobbiadene, Treviso province (with damage reported) and the second one is from Buja, Udine province.

