Stati Uniti investiti dai tornado

Nelle ultime ore, una serie di tornado e tempeste violente hanno devastato diverse aree degli Stati Uniti, provocando almeno 34 morti e numerosi feriti. Le intense raffiche di vento, che hanno raggiunto i 130 km/h, hanno danneggiato gravemente edifici, alberi e infrastrutture. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità a causa delle interruzioni nei servizi.

Le autorità meteorologiche hanno emesso allerte per tornado che coinvolgono milioni di persone, mettendo in guardia sulla possibilità di ulteriori fenomeni estremi nelle prossime ore.

Le operazioni di soccorso sono attive, con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza impegnati nell’assistenza alle persone colpite e nel ripristino dei servizi essenziali.

Stati Uniti investiti dai tornado: tutti gli stati colpiti

Il Missouri è stato lo stato più gravemente colpito, con un tornado che ha causato almeno 12 morti e ha distrutto numerose case e strutture. Altre vittime sono state registrate in Kansas, 8 morti, Mississippi, 6, Texas, 4, e Arkansas, 3.

Molti dei decessi sono stati provocati da incidenti stradali causati dalle condizioni meteo estreme: in Kansas, ad esempio, una tempesta di sabbia ha coinvolto oltre 55 veicoli, mentre in Texas circa 40 auto sono state coinvolte in un altro incidente.

In altre aree più aride e calde, i venti forti hanno alimentato diversi incendi. In Oklahoma, circa 680 chilometri quadrati di territorio sono stati devastati dalle fiamme, con la distruzione di 300 case e 130 diversi incendi. Altri roghi sono stati segnalati anche in Texas, Kansas, Missouri e New Mexico. Il governatore Kevin Still ha confermato che quasi 300 abitazioni sono state danneggiate o distrutte e che gli incendi hanno bruciato una superficie di circa 689 chilometri quadrati.