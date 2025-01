Le condizioni meteo a Los Angeles continuano a peggiorare, con il ritorno dei venti di Santa Ana, che portano raffiche fino a 80 km/h nelle contee di Los Angeles e Ventura, i roghi vengono alimentati e si estendono.

Los Angeles, i roghi si stanno estendendo in altre aree residenziali: Getty Center

Questi venti, noti per la loro pericolosità, alimentano ulteriormente gli incendi che devastano la città, estendendosi nelle aree residenziali e verso importanti luoghi culturali come il Getty Center. Le autorità locali hanno avvertito che la situazione rimarrà critica fino a mercoledì, con il rischio che le fiamme continuino a diffondersi. Il bilancio delle vittime è salito a 16, mentre i danni continuano a crescere, con 12.000 edifici distrutti.

In particolare, l’incendio di Palisades è tra i più gravi, con stime che suggeriscono un potenziale danno economico di 20 miliardi di dollari. Le assicurazioni sono pronte a rimborsare una cifra record, rendendo questo disastro uno dei più costosi nella storia della California. Le case di lusso nelle zone colpite sono tra le più vulnerabili, con un costo medio di 3 milioni di dollari per proprietà. Alcuni proprietari hanno accesso a servizi esclusivi, come l’impiego di gel protettivi e la rimozione di materiali infiammabili tramite aziende specializzate, come Wildfire Defense Systems (WDS). Queste imprese operano in stretta collaborazione con le compagnie assicurative, riducendo il rischio per i clienti prima dell’arrivo degli incendi.

Los Angeles, roghi alimentati dai venti di Santa Ana: due arresti per violazione del coprifuoco

Le autorità locali stanno affrontando un altro problema, quello dei saccheggi, durante il periodo dei roghi a Los Angeles. Due individui sono stati arrestati vicino alla casa di Kamala Harris a Brentwood, sospettati di aver violato il coprifuoco durante il caos causato dagli incendi. Tuttavia, la polizia non ha trovato alcuna prova del loro coinvolgimento in un tentativo di furto nella residenza della vice presidente.

Nel frattempo, il presidente eletto Donald Trump ha nuovamente criticato i funzionari della California, accusandoli di incapacità nel gestire l’emergenza. Sui social, Trump ha scritto che i politici locali non sanno come affrontare la crisi e ha definito gli incendi come una delle peggiori catastrofi della storia del Paese. Il governatore democratico Gavin Newsom, dal canto suo, ha invitato Trump a visitare Los Angeles per farsi un’idea diretta della situazione.

Mentre le fiamme continuano a minacciare la città, le autorità e le squadre di emergenza si preparano a lottare contro il tempo e a fare tutto il possibile per limitare i danni e salvare quante più vite possibili.