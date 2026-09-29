La sedicesima edizione di Tale e Quale Show ha portato sul podio televisivo non solo imitazioni esuberanti, ma anche un conflitto visibile tra due membri della giuria: Cristiano Malgioglio e Elettra Lamborghini. Dal momento del debutto, gli spettatori hanno percepito una distanza anomala tra i due, ben diversa dal consueto clima di complicità tipico del programma condotto da Carlo Conti.

Le parole che hanno innescato il gelo

Pochi giorni prima della prima puntata, Malgioglio ha rilasciato un’intervista a Oggi in cui ha definito la cantante “incapace di cantare e di ballare”, aggiungendo che non capiva come potesse giudicare gli artisti del talent. Le frasi esatte sono state: “Lei non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti a Tale e Quale Show”.

Inoltre, ha espresso perplessità sul fatto che Patty Pravo collaborasse con Elettra, insinuando di non comprendere il valore della loro partnership.

Il commento, pubblicato su larga scala, ha suscitato subito una forte reazione. Malgioglio, successivamente, è stato intervistato da La Repubblica dove ha tentato di stemperare la polemica definendo le sue parole “una provocazione delle mie” e sottolineando che conosce e apprezza la personalità di Elettra.

Ha aggiunto di considerarla una amica e di non nutrire alcun rancore, ma di aver voluto aggiungere un pizzico di ironia al nuovo show.

Il tentativo di riconciliazione

Nel tentativo di ricucire i rapporti, Malgioglio ha riferito al settimanale Chi di aver inviato un messaggio di scuse direttamente al cellulare di Elettra Lamborghini. Il cantante ha affermato: “La mia era una battuta ironica, le ho mandato un messaggio di scuse e non ho ricevuto nessuna risposta. Non so però se il numero di cellulare era giusto”. La mancata risposta ha alimentato ulteriormente il clima di silenzio osservato sia in diretta che nel backstage della prima puntata, dove i due giudici non si sono salutati.

Il retroscena del 2023: una polemica precedente

Le tensioni attuali non sono una novità. Nell’estate del 2023, entrambi i protagonisti erano presenti al Padova Pride Village. In quell’occasione, Malgioglio ha raccontato di aver subito una richiesta da parte dell’agente di Elettra, il quale avrebbe chiesto di far esibire la cantante prima di lui per consentirle di prendere un jet privato. Il cantautore si è rifiutato e ha commentato: “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini… ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”.

Elettra Lamborghini ha reagito sui suoi canali Instagram, negando categoricamente di possedere un jet privato e definendo le affermazioni di Malgioglio “sproporzionate”. Ha anche ribadito di considerare Cristiano un amico, invitandolo a parlarle direttamente: “Ti ho pure salutato prima di entrare”. Questo episodio aveva già mostrato come le loro personalità forti potessero scontrarsi in pubblico.

Possibili implicazioni per la trasmissione

La tensione tra i due giudici è destinata a diventare uno dei filoni narrativi della prossima puntata, prevista in diretta domani sera. Carlo Conti, noto per la sua capacità di mediare situazioni delicate, potrebbe affrontare il tema durante il programma, offrendo a Malgioglio ed Elettra l’opportunità di chiarire i loro punti di vista davanti al pubblico. Nel frattempo, gli spettatori restano curiosi di vedere se la mancanza di saluti si trasformerà in un vero conflitto o se la situazione si risolverà in maniera più leggera.

Le dichiarazioni provocatorie, le scuse non restituite e il retroscena del 2023 creano un contesto ricco di tensione che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo, mentre il programma continua a mescolare intrattenimento e dinamiche personali in un mix tipico dei reality più seguiti.