Negli ultimi giorni i sistemi informatici della Camera dei deputati sono stati vittime di un attacco informatico su scala ampia che ha interessato la rete interna e numerose caselle di posta elettronica istituzionali. I tecnici interni hanno preso in carico l’incidente e hanno attivato una serie di azioni di contenimento, confermando che la situazione è sotto controllo dal punto di vista operativo.

L’episodio ha attirato attenzione perché tra gli account coinvolti figura anche una casella associata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È stato tuttavia precisato che quell’indirizzo non è l’account abitualmente usato dalla premier per le comunicazioni ufficiali legate all’esercizio del governo e che esistono profili con livelli di protezione più elevati per i canali istituzionali sensibili.

Compromissione dei sistemi della Camera e account interessati

Secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorità che gestiscono l’infrastruttura digitale della Camera, l’attacco ha avuto un carattere massivo ma non irreparabile: sono state individuate intrusioni su componenti della rete e su alcune caselle di posta elettronica intestate a parlamentari. Oltre all’account collegato alla presidente del Consiglio, sono stati segnalati altri profili presi di mira, tra cui quelli di esponenti politici noti, il che indica una strategia mirata verso indirizzi istituzionali.

Tipologia dell’attacco e impatto

Le fonti tecniche parlano di tentativi ripetuti di accesso e di pressioni sui sistemi informatici, fenomeni che negli ultimi giorni si sono intensificati anche nei confronti di altre istituzioni nazionali ed europee. Per definire i contorni dell’evento sono in corso analisi forensi che mirano a stabilire la tecnica usata dagli aggressori, il perimetro delle compromissioni e l’eventuale esfiltrazione di dati. In questa fase è importante distinguere tra account realmente violati e tentativi bloccati dai sistemi di difesa.

Interventi di risposta: tecnici della Camera e collaborazione con l’Acn

Per gestire l’incidente sono state attivate le procedure previste dai protocolli di sicurezza: i tecnici della Camera hanno implementato misure di mitigazione che possono includere, se necessario, la temporanea disattivazione di funzionalità dei sistemi per limitare i vettori di attacco. Allo stesso tempo è stata avviata una collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che ha un protocollo specifico per rispondere a eventi di questa natura.

Modalità operative adottate

Le azioni messe in campo comprendono il monitoraggio continuo del traffico di rete, la revisione dei log per individuare punti di ingresso e la ridefinizione di criteri di accesso agli account interessati. In alcuni casi le contromisure includono reset delle credenziali, isolamento di segmenti di rete e verifica degli strumenti di protezione come firewall e sistemi di autenticazione a più fattori. Si sottolinea che la procedura è coerente con le prassi di sicurezza informatica per enti istituzionali.

Contestualizzazione e precedenti recenti

Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi tempi sono stati registrati tentativi analoghi contro altri organismi statali, tra cui il ministero degli Esteri, che aveva già contrastato un attacco informatico in precedenza. Questo quadro evidenzia una tendenza crescente degli attacchi alle infrastrutture pubbliche, dove gli aggressori privilegiano indirizzi e sistemi con valore strategico e informativo. Per questo motivo, oltre agli interventi tecnici, è in corso una valutazione del rischio complessivo sulle comunicazioni istituzionali.

Le autorità competenti hanno ribadito che l’evento non assume al momento il carattere di emergenza nazionale ma viene trattato con la massima attenzione. L’uso di account alternativi e di canali protetti per la corrispondenza sensibile rimane una misura diffusa: è stato infatti specificato che la premier dispone di un indirizzo diverso, con livelli di protezione superiori, per le comunicazioni di governo.

L’episodio solleva interrogativi sulle difese informatiche delle istituzioni e sulla necessità di rafforzare costantemente le misure di sicurezza. Il monitoraggio proseguirà fino al completo accertamento dei fatti, mentre le contromisure resteranno attive finché necessario per garantire l’integrità dei sistemi della Camera dei deputati e la tutela delle comunicazioni parlamentari.