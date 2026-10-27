Antonio Tajani punta sugli aiuti agli anziani e sulle agevolazioni fiscali per i giovani, ma resta aperta la questione di come rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e rilanciare il futuro del partito.

Forza Italia guarda alla manovra finanziaria tra sostegni agli anziani e agevolazioni fiscali per le nuove generazioni. Se da una parte Antonio Tajani punta a introdurre una card per le spese sanitarie degli over 75, dall’altra il partito sostiene interventi per ridurre le tasse ai giovani. Due obiettivi che riaprono il dibattito sulle priorità del partito: quali risposte concrete vengono offerte a chi cerca lavoro, indipendenza economica e maggiori opportunità per il futuro?

Mini Irpef e flat tax per gli under 35: le misure di Forza Italia nella manovra

Il confronto sulla legge di Bilancio offre a Tajani l’occasione per dimostrare che l’attenzione agli anziani può convivere con una politica fiscale orientata ai giovani. «Al lavoro per dar vita ad una Manovra che aiuti il ceto medio, famiglie e imprese; azzeri le tasse per i giovani; garantisca agli anziani una card per pagare le cure che non sono coperte dal Servizio sanitario nazionale», ha scritto il segretario di Forza Italia, indicando anche la previdenza dedicata a militari e forze dell’ordine tra gli obiettivi del partito.

Il negoziato tra le forze di maggioranza si sviluppa attorno a una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con risorse limitate e diverse richieste ancora da definire.

Per gli azzurri, uno dei principali obiettivi resta la riduzione dell’Irpef a favore del ceto medio, con l’ipotesi di estendere l’aliquota del 33% a redditi superiori agli attuali 50 mila euro.

Il progetto di arrivare fino a 60 mila euro, tuttavia, incontra ostacoli legati ai costi e alla necessità di contenere il deficit. Nel quadro delle misure discusse è emersa anche una mini Irpef per gli under 30, con una soglia reddituale ancora da stabilire, mentre tra le proposte figurano l’ampliamento della no tax area per i più giovani e una tassazione agevolata al 5% sui redditi dei neoassunti con meno di 35 anni.

L’obiettivo è ridurre il peso delle imposte nei primi anni di carriera e rendere più conveniente l’ingresso nel mercato del lavoro. Il pacchetto fiscale comprende inoltre la conferma, prevista per il 2027, dell’aliquota al 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e l’ipotesi di detassare le tredicesime con un prelievo del 10-15%, entro limiti di reddito ancora da definire. Sul fronte delle famiglie si valuta la proroga del bonus mamme, insieme a interventi per gli asili nido, i nuovi nati e la natalità.

Tra le altre misure discusse figurano la cedolare secca per gli immobili commerciali, con aliquote ipotizzate al 21% e al 10% nei centri metropolitani, la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali e l’estensione dell’esenzione dal bollo auto ai veicoli fino a 160 kW per le famiglie con almeno quattro figli, con una copertura stimata in 40 milioni di euro. Per le forze dell’ordine è previsto un fondo da 480 milioni per assunzioni e previdenza dedicata, mentre si valuta il ricorso ai fondi Pac per aiutare gli agricoltori ad affrontare il caro carburanti.

Sul fronte delle coperture, resta inoltre il contributo aggiuntivo di cinque miliardi richiesto a banche e assicurazioni. Il quadro mostra quanto sia complesso trovare un equilibrio tra le richieste dei partiti e le risorse disponibili. Ma, al di là delle singole agevolazioni, resta da capire se gli interventi fiscali saranno sufficienti a incidere sulle difficoltà che frenano l’autonomia dei giovani.

Forza Italia, prima gli anziani e poi i giovani? Il nodo della manovra

Forza Italia vuole sostenere gli anziani e alleggerire il peso fiscale sui giovani, ma la vera sfida per il partito di Antonio Tajani è costruire una strategia che guardi anche al futuro del Paese. La proposta di una card sanitaria per gli over 75, destinata a coprire le spese che non rientrano nel Servizio sanitario nazionale, ha acceso il dibattito sulle priorità della prossima manovra finanziaria. Il contributo ipotizzato, compreso tra 300 e 500 euro e subordinato a requisiti reddituali ancora da definire, potrebbe essere utilizzato per cure odontoiatriche, protesi, visite oculistiche e farmaci costosi. Si tratta di un intervento che risponde a esigenze concrete, soprattutto per le persone con maggiori difficoltà economiche, ma che riporta al centro una questione politica: quanto spazio viene riservato alle nuove generazioni? La critica rivolta agli azzurri è che l’attenzione verso una fascia della popolazione con un peso elettorale significativo rischi di prevalere su un progetto capace di offrire prospettive a chi si confronta quotidianamente con precarietà, salari insufficienti e difficoltà nel costruire una propria indipendenza.

Il confronto con la stagione di Silvio Berlusconi è inevitabile. Il bonus bebè, pur non potendo risolvere da solo il problema della denatalità, rappresentava un segnale politico rivolto a chi sceglieva di avere figli. Per rendere davvero efficace una politica di questo tipo sarebbero necessari anche asili nido accessibili, servizi per l’infanzia, scuole a tempo pieno, sostegni alle famiglie e strumenti fiscali capaci di favorire l’occupazione femminile. Oggi, invece, il rischio è che l’azione politica venga percepita come una successione di interventi circoscritti, senza una visione complessiva delle trasformazioni sociali.

La tutela degli anziani e delle persone fragili resta una priorità legittima, ma non può diventare l’unico orizzonte politico. Il sostegno alle nuove generazioni dovrebbe tradursi in opportunità di lavoro, autonomia economica e condizioni favorevoli per progettare una famiglia, evitando che la proposta della dentiera diventi il simbolo di un partito che rischia di escludere i giovani.