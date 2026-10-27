Sarebbero in lento ma progressivo miglioramento le condizioni di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d'arte sarebbe infatti uscito dalla terapia intensiva e trasferito in un reparto differente.

Vittorio Sgarbi dallo scorso 30 di settembre si trovava ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Arrivano ora buone notizie, il noto critico d’arte starebbe migliorando e sarebbe anche uscito dalla terapia intensiva per essere traferito in un altro reparto.

Vittorio Sgarbi lascia la terapia intensiva

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, che dallo scorso 30 di settembre si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di una grave crisi respiratoria.

Il noto critico d’arte avrebbe infatti lasciato il reparto di terapia intensiva. E’ quanto riporta l’Adnkronos Salute: “è stato trasferito ieri nel reparto di Terapia sub-intensiva.” Al suo fianco ci sarebbero sempre i famigliari più stretti, dalla figlia Evelina alla compagna Sabrina Colle. Ma, come sta dunque il critico d’arte? Le sue condizioni sembrerebbero in lento ma progressivo miglioramento, come comunicato dagli stessi medici del Gemelli.

Ma ecco tutti i dettagli.

Vittorio Sgarbi è uscito dalla terapia intensiva: condizioni in miglioramento

Sarebbero in lento ma progressivo miglioramento le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, il quale sarebbe uscito dalla terapia intensiva per essere trasferito nel reparto di terapia sub-intensiva. Sempre secondo quanto riporta l’Adnkronos, i medici avrebbero rilevato un “miglioramento della funzione respiratoria, anche se permane la tracheostomia.

“ Il critico d’arte dovrebbe dunque ora iniziare la riabilitazione respiratoria. Quanto durerà questa terapia al momento non si sa, probabilmente dipenderà dalla riposta del pazienta alla riabilitazione. Ricordiamo che prima di questo ricovero, Vittorio Sgarbi aveva attraversato un fase difficile, era stato infatti ricoverato, sempre al Gemelli, per una profonda sindrome depressiva. Di quell’esperienza ne aveva parlato poi lui stesso: “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto“. Intanto rimangono in apprensione per le sue condizioni la sorella Elisabetta, la compagna Sabrina Colle e i figli.