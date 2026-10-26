"Operato poco fa", Antonello Venditti ricoverato in ospedale

Antonello Venditti è stato operato in ospedale a Roma. Secondo le notizie riportate dalla stampa, l’intervento è riuscito, ma non sono stati resi noti i motivi del ricovero.

Un intervento chirurgico tenuto lontano dai social, senza annunci alla vigilia e senza dettagli sulle ragioni del ricovero. Antonello Venditti il celebre cantautore romano, 77 anni, è stato operato in un ospedale di Roma nel fine settimana del 24 e 25 ottobre 2026. La notizia è uscita il 26 ottobre e, secondo quanto riportato da Il Messaggero e ripreso da diverse testate, il cantautore per fortuna sembrerebbe stare bene.

Non sono state rese note la natura dell’intervento né la struttura sanitaria in cui è stato ricoverato. Intanto, resta in calendario il ritorno sul palco previsto per marzo 2027, con grande gioia di tutti i suoi fan.

Antonello Venditti in ospedale: cosa si sa sull’operazione

Nessun messaggio preventivo ai fan, nessun aggiornamento pubblicato sui suoi profili social, il cantautore romano ha scelto la riservatezza.

Antonello Venditti, diversamente da quanto era accaduto in passato, quando aveva raccontato pubblicamente alcuni passaggi della propria vita personale.

Il dato riportato dalle testate che hanno ripreso la notizia, tra cui Corriere della Sera, la Repubblica e Open. Il dato confermato dalle ricostruzioni è che il cantautore è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella Capitale e che le sue condizioni sono buone.

Su un punto, però, occorre essere chiari: non è stata resa pubblica la causa del ricovero. Non sono disponibili informazioni sufficienti per stabilire quale intervento sia stato eseguito. Le notizie diffuse precisano inoltre che non si tratta dell’operazione all’occhio a cui Venditti si era sottoposto nel 2022.

È proprio questa mancanza di dettagli a segnare la vicenda. L’attenzione dei fan è comprensibile, ma al momento non ci sono elementi per aggiungere altro sulle ragioni dell’intervento o sui tempi di recupero. Il cantautore, intanto, ha mantenuto il massimo riserbo.

Antonello Venditti, dopo l’ospedale lo sguardo è rivolto al tour del 2027

C’è anche un appuntamento musicale già fissato nel calendario dell’artista. Il ritorno dal vivo di Antonello Venditti è previsto per l’8 marzo 2027 al Palazzo dello Sport di Roma, data che coincide con il giorno del suo 78° compleanno.

Il tour si intitola In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali e, secondo il calendario diffuso, proseguirà con tappe a Mantova, Padova e Firenze, prima dell’appuntamento conclusivo previsto a Napoli il 19 maggio.

Per ora non sono state comunicate variazioni legate all’intervento in ospedale. È quindi importante distinguere ciò che è noto dalle eventuali ipotesi: il cantautore sta bene, secondo le informazioni riportate dalle testate, e il tour risulta programmato per la primavera del prossimo anno.

La notizia del ricovero ha riportato Venditti al centro dell’attenzione, ma non ci sono dichiarazioni dirette dell’artista sulla natura dell’operazione. Il resto, almeno per il momento, resta privato. E sarà necessario attendere eventuali aggiornamenti per conoscere altri particolari.