Secondo Tvzap, Andrea Rizzoli e Serena Meriggioli aspettano la loro prima figlia: la nascita è prevista a dicembre e il nome sarebbe un omaggio alla nonna Eleonora Giorgi.

L’emozione al matrimonio del figlio Andrea

La notizia riporta l’attenzione sul 2 maggio 2024, giorno delle nozze di Rizzoli e Meriggioli. Secondo quanto riferisce Tvzap, la cerimonia fu anticipata rispetto ai programmi iniziali perché Giorgi, in quel periodo alle prese con le cure e con problemi di salute, potesse essere presente.

La testata riferisce che l’attrice accompagnò il figlio all’altare con un lungo abito elegante a motivi floreali bianchi e blu, e che sui social commentò la giornata con la frase «Il mio Andrea si è sposato».

La malattia e il conforto della famiglia

Secondo la testata, nei mesi più difficili della malattia i familiari le furono accanto con continuità, dandole conforto.

Rizzoli ha raccontato una parte di quel periodo nel libro Non ci sono buone notizie, uscito prima della scomparsa dell’attrice, avvenuta il 3 marzo 2025.

Il legame speciale con la famiglia e la tv

La bambina avrà un cugino, Gabriele, nato nel 2022 da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Secondo la testata, nelle sue apparizioni televisive Giorgi parlava spesso del nipote, descrivendo la gioia di essere nonna e il desiderio di vederlo crescere.

Secondo la testata, l’attrice aveva preparato lettere e regali per i Natali di Gabriele fino alla maggiore età e, dopo la sua morte, Ciavarro e Incorvaia avrebbero cercato di mantenere viva la presenza nella vita quotidiana del bambino. Rizzoli parlerebbe della futura paternità a Verissimo, nel prossimo appuntamento del fine settimana, intervistato da Silvia Toffanin. Sembrerebbe che tra la conduttrice e Giorgi c’era un rapporto di stima e fiducia.

La nascita della piccola è prevista per dicembre. L’annuncio è arrivato il 21 ottobre 2026, una data non casuale: proprio in quel giorno l’attrice avrebbe festeggiato il suo 73 compleanno. Giorgi non potrà conoscere la nipote; la scelta del nome, se confermata dai genitori, viene letta da Tvzap come un omaggio alla nonna.