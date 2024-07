Ieri è stato un giorno importante per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che si sono sposati a quattro anni dal loro incontro al Grande Fratello VIP. La cerimonia si è svolta sulla pittoresca spiaggia di Forte dei Marmi, seguita dai festeggiamenti al Maitò, un esclusivo beach club.

Eleonora Giorgi accompagna il figlio all’altare

La sposa ha attirato l’attenzione con due abiti: uno lungo a sirena e l’altro corto e scintillante, entrambi rispettando la tradizione del bianco. Ma cosa ha indossato Eleonora Giorgi, la mamma dello sposo, per questa occasione speciale? Negli ultimi mesi, Eleonora Giorgi ha affrontato momenti difficili, scoprendo di avere un cancro e sottoponendosi a un delicato intervento per rimuoverlo. Il matrimonio di Paolo e Clizia, inizialmente previsto per ottobre, è stato anticipato a causa dei problemi di salute dell’attrice. In omaggio a Eleonora, gli sposi hanno scelto la Versilia, luogo dove l’attrice incontrò l’ex marito Massimo Ciavarro sul set del film “Sapore di mare”. Paolo ha voluto che fosse proprio la madre ad accompagnarlo all’altare, attirando così l’attenzione sul suo elegante e sofisticato look.

Un look mannish per Eleonora Giorgi

Per il matrimonio del figlio, Eleonora Giorgi ha scelto un look anticonvenzionale e molto raffinato. Seguendo la tendenza della moda mannish, ha optato per un completo bianco con pantaloni palazzo dalla linea morbida e una casacca di pizzo traforato con colletto coreano. Invece dei tacchi, ha indossato un paio di comode espadrillas bianche. A completare l’outfit, una lunga giacca in raso blu navy coordinata a un elegante turbante. Visibilmente emozionata, Eleonora ha percorso la navata accanto a Paolo, che teneva in braccio il piccolo Gabriele.