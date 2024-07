Fino a poche ore fa i fan della coppia, formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, non avevano avuto la possibilità di ammirare le foto del matrimonio. Tuttavia, a sorpresa, la conduttrice è apparsa sui social e ha mostrato degli scatti segreti.

Le foto inedite del matrimonio di Simona Ventura

“Solo per voi le immagini più intime del nostro giorno più bello“, questa la didascalia del post.

La conduttrice e il giornalista sono felici del traguardo raggiunto e continuano a condividere i bei momenti, di quel giorno indimenticabile, sui rispettivi profili social.

Gli scatti inediti ritraggono gli sposi nel giorno del loro matrimonio: Simona felice e sorridente mentre bacia il suo sposo, insieme mentre ballano scatenati, oppure commossi e abbracciati. Inoltre, la Ventura ha anche postato uno scatto durante la sua preparazione e una foto della sua mamma vestita di azzurro.

L’affetto dei fan sui social

Il post di Simona Ventura, rivolto ai fan, ha riscontrato molto successo ed affetto, tanti i commenti positivi come:

“Viva l’amore“, oppure “La coppia più bella”.

Il viaggio di nozze della coppia

Simona Ventura e Giovanni Terzi si stanno godendo il loro viaggio di nozze nella romantica isola di Ischia. Per questa occasione hanno deciso di prendersi un momento di pausa dai social, ma comunque trovano il tempo per pubblicare degli scatti per i loro followers.