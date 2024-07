Lo scorso 6 luglio Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno celebrato il loro matrimonio presso il Grand Hotel di Rimini, dinanzi a numerosi invitati vip. La cerimonia, glamour e solenne allo stesso tempo, ha visto come officiante il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Nonostante la cerimonia perfetta sembra che non siano mancate lamentele da parte di un assente al matrimonio.

Matrimonio Simona Ventura: un assente tra gli invitati vip

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha condiviso di recente una storia riguardante il presunto rimpianto di un noto cantante e personaggio televisivo italiano, basata sulla testimonianza di una fonte anonima. Di chi si tratta?

Ventura: una carriera all’insegna del successo

La carriera di Simona Ventura è un susseguirsi di successi, con un curriculum di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. La presentatrice ha lavorato per tutte le principali realtà televisive: Mediaset, Rai, passando anche per Sky. Simona, donna brillante e professionale, ha mantenuto sempre ottimi rapporti con i colleghi. Non tutti però hanno partecipato al suo evento più importante, tra questi Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio si è lamentato?

Il post di Venza ha evidenziato questo particolare: “Cristiano Malgioglio allo spettacolo a Cattolica ha appena detto che Simona Ventura non l’ha invitato al matrimonio. Non sono riuscita a fare il video dall’inizio“. Queste sono le parole del messaggio anonimo condiviso nelle sue storie. Nonostante il cognome del protagonista sia stato omesso, è facile dedurre che si tratti del famoso cantante e paroliere di origini siciliane. Ovviamente non abbiamo prove sufficienti per confermare o smentire quanto sarebbe accaduto e queste informazioni, è bene precisare, sono al momento semplici rumor.