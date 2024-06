Cristiano Malgioglio in lutto: "La ringrazierò per sempre"

Terribile lutto per Cristiano Malgioglio. Il paroliere, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso il suo addio ad una grande cantante, per la quale ha scritto una canzone bellissima.

Cristiano Malgioglio sta vivendo un momento delicato, segnato da un lutto del tutto inaspettato. Stiamo parlando della morte di Françoise Hardy, deceduta a causa di una brutta malattia all’età di 80 anni. La cantante, famosa per il brano Tous Les Garçons Et Les Filles, ha partecipato anche ad alcune edizioni del passato del Festival di Sanremo.

Lo straziante addio di Cristiano Malgioglio

A didascalia di una foto che ritrae Françoise Hardy ai tempi di Tous Les Garçons Et Les Filles, Cristiano Malgioglio ha scritto:

“Ci lascia un mito della canzone francese, una cantautrice tra le più appassionate e originali. L’ amore come lo raccontava Françoise Hardy aveva un sapore puro e emozionante”.

Qual è la canzone che Malgioglio ha scritto per Hardy?

Cristiano Malgioglio ha scritto per Françoise Hardy un brano intitolato Messaggio personale. Il paroliere, proprio in merito a questa canzone, ha dichiarato: “La ringrazierò sempre per avermi dato il permesso“. In Italia, la cantante francese ha avuto molto successo anche con altri inediti, come: È all’amore che penso, L’età dell’amore e L’amour s’en va.