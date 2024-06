Françoise Hardy, icona della musica francese, è morta all’età di 80 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, come annunciato dal figlio Thomas Dutronc.

Si spegne a 80 anni la cantante Françoise Hardy: la causa della morte

Cantautrice di successo con hit come “Comment te dire adieu”, “Le temps de l’amour” e “Tous les garçons et les filles”, Hardy ha lasciato un’importante eredità musicale di 28 album in 60 anni di carriera. Hardy soffriva di un cancro al sistema linfatico che le era stato diagnosticato nel 2004, nata nel 1944 in una Francia occupata dai nazisti, Hardy scoprì la passione per la musica a 16 anni e firmò il suo primo contratto discografico nel 1961, diventando protagonista dello yé-yé francese. La sua hit “Tous les garçons et les filles” la rese un fenomeno di massa. Apprezzata anche all’estero, partecipò al Festival di Sanremo nel 1966.

Nel 1981 sposò il cantautore Jacques Dutronc, con cui ebbe un rapporto turbolento segnato dalle infedeltà di lui. Ispiratrice di stilisti e fotografata dai più grandi, fu ammirata da artisti come i Rolling Stones e Bob Dylan.

Nel 2004 le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, la malattia l’aveva portata a subire anni di terapie contro il cancro, finché nel 2015 era stata anche in coma indotto. Nonostante la malattia, continuò a incidere album fino al 2018. Nel 2019 annunciò il ritiro per la perdita dell’udito, diventando sostenitrice dell’eutanasia a cui aspirava per porre fine alle sue sofferenze.