Un volo United Airlines diretto a Milano Malpensa ha segnalato un guasto a un motore durante l’avvicinamento. Attivati i soccorsi, l’aereo è atterrato senza complicazioni.

Il comandante ha segnalato un guasto al motore mentre l’aereo si stava avvicinando a Malpensa. È scattata la procedura d’emergenza, con i soccorsi pronti a intervenire a bordo pista. L’atterraggio d’emergenza, alla fine, si è svolto senza particolari problemi.

Atterraggio d’emergenza in Italia, guasto al motore sul volo United

Il volo United Airlines UA19 era partito da Newark, negli Stati Uniti, alle 18:05 dell’8 ottobre, con circa 35 minuti di ritardo.

Destinazione Italia più precisamente Milano Malpensa, in provincia di Varese. Il viaggio era proseguito senza difficoltà segnalate, ma qualcosa è cambiato durante l’avvicinamento all’aeroporto lombardo.

È stato il comandante a contattare la torre di controllo per comunicare un’anomalia a uno dei motori. A riportarlo è MilanoToday, che ricostruisce quanto accaduto nelle fasi precedenti all’arrivo. La segnalazione ha portato all’attivazione della procedura d’emergenza prevista in questi casi.

Intanto, a Malpensa, sono stati predisposti i mezzi di soccorso. Una precauzione legata alla necessità di gestire l’arrivo dell’aereo nelle condizioni di massima sicurezza. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare senza complicazioni.

Gli orari della partenza e l’andamento del volo sono riportati anche da Flightradar24, la piattaforma che monitora i collegamenti aerei. Il problema, stando alle informazioni disponibili, si sarebbe manifestato soltanto nella fase di avvicinamento allo scalo.

Malpensa, per l’atterraggio d’emergenza arrivano vigili del fuoco e 118

In pista erano presenti diverse squadre dei vigili del fuoco. La centrale operativa ha inoltre inviato quattro mezzi sanitari del 118, mentre i carabinieri hanno raggiunto l’area per supportare le operazioni di assistenza nell’eventuale emergenza e la gestione della sicurezza.

Una mobilitazione che accompagna le procedure di emergenza aeroportuali, in attesa di verificare che l’arrivo del velivolo avvenga senza conseguenze. In questo caso, l’atterraggio si è concluso regolarmente e non sono state segnalate complicazioni durante la manovra.

Il volo UA19 ha così raggiunto l’Italia nell’aeroporto di Malpensa, la destinazione prevista fin dalla partenza da Newark. L’attenzione si sposta ora sul problema tecnico.

I tecnici stanno esaminando l’aereo per capire che cosa abbia provocato il malfunzionamento del motore. Nel testo disponibile non vengono forniti ulteriori particolari sul guasto, né sono indicate le conclusioni delle verifiche.

Per il momento, quindi, il dato confermato è che l’allarme è scattato durante l’avvicinamento e che l’aereo è riuscito ad atterrare senza particolari problemi. Le cause dell’anomalia dovranno essere chiarite dagli accertamenti tecnici.