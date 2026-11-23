Sull’Italia è in arrivo il freddo artico dalla Scandinavia che porterà a un drastico calo delle temperature un pò su tutta la penisola. Ma ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo, sull’Italia arriva il freddo artico dalla Scandinavia: brusco calo delle temperature

Il primo assaggio di inverno sta per arrivare in Italia, con temperature in forte calo per l’arrivo del freddo artico dalla Scandinavia.

Inizialmente le temperature si abbasseranno al Centro-Sud, mentre al Nord resteranno stabili anzi, in alcune zone addirittura in rialzo nella giornata di oggi, lunedì 23 novembre 2026. Ma attenzione soprattutto alla giornata di mercoledì, con una perturbazione in arrivo che porterà tempo instabile anche al Nord, con possibili nevicate sulle Alpi.

Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Freddo artico in arrivo sull’Italia: le previsioni meteo

Come abbiamo appena visto, le temperature sono destinate ad abbassarsi nei prossimi giorni, a partire dal Centro-Sud per poi calare anche al Nord, per l’arrivo come detto del freddo artico dalla Scandinavia.

Ma come sarà dunque il meteo nei prossimi giorni? Secondo 3B Meteo ci sarà una parentesi soleggiata, specie al Nord tra le giornate di oggi, lunedì 23 novembre e domani, martedì 24 novembre. Mentre è atteso un peggioramento nella giornata di mercoledì 25 novembre con l’arrivo di una nuova perturbazione. Ma ecco i dettagli. Oggi, lunedì 23 avremo tempo stabile e soleggiato al Nord, mentre possibili piogge al Centro-Sud, in particolare in Sicilia e Sardegna. Martedì 24 il meteo peggiorerà al Nord, con le prime piogge in serata al Nord-Est. Nuvoloso al Centro-Sud. Mercoledì 25 piogge diffuse al Nord con anche nevicate sulle Alpi, e piogge abbondanti anche al Centro-Sud.