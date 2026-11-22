La concessione dell’affidamento ai servizi sociali a Francesco Schettino, dopo nove anni trascorsi in carcere per il naufragio della Costa Concordia, riaccende le polemiche tra i familiari delle 32 vittime. A intervenire è Giovanni Girolamo, padre di Giuseppe, il batterista che nel gennaio 2012 rinunciò al proprio posto su una scialuppa per permettere a una madre e ai suoi due bambini di salvarsi.

Il padre di Giuseppe Girolamo dopo l’uscita di Schettino: «Mio figlio è morto da eroe»

La concessione delle misure alternative al carcere a Francesco Schettino, condannato per il naufragio della Costa Concordia, ha suscitato una nuova reazione di indignazione tra i familiari delle vittime. A esprimere tutta la propria amarezza è Giovanni Girolamo, padre di Giuseppe, il giovane musicista che perse la vita durante l’emergenza del 13 gennaio 2012.

Intervistato da La Stampa, l’uomo ha criticato duramente la possibilità per l’ex comandante di scontare fuori dalla prigione la parte restante della pena. «Schettino è un vigliacco: mio figlio è morto da eroe», ha dichiarato, tornando a contestare la responsabilità dell’uomo nella morte delle 32 persone coinvolte nella tragedia.

Il suo sfogo non nasce soltanto dal ricordo del figlio, ma anche dalla vicinanza a tutte le famiglie che hanno subito una perdita quella notte.

«Non sono amareggiato solo per mio figlio, ma per tutte le persone che hanno perso un loro caro nel tragico naufragio della Concordia». Per Giovanni Girolamo, una condanna di 16 anni era già insufficiente rispetto alla gravità dei fatti e il fatto che Schettino abbia trascorso soltanto nove anni in carcere rende ancora più difficile accettare la decisione della magistratura.

Il gesto di altruismo durante il naufragio e le critiche alla condotta del comandante

La storia di Giuseppe Girolamo, originario di Alberobello, in provincia di Bari, è legata a uno degli episodi più significativi di altruismo avvenuti durante l’affondamento della nave. Aveva 30 anni e lavorava come batterista nell’orchestra di bordo. Nel caos seguito all’incidente, si trovò nella condizione di poter salire su una scialuppa, ma scelse di lasciare spazio a una donna che doveva mettere in salvo i suoi due gemelli, Emanuele e Samuele, di tre anni e mezzo. «Vada lei con i bambini, io prenderò un’altra scialuppa», le disse prima di rinunciare al posto disponibile. La promessa di trovare un altro mezzo di salvataggio, tuttavia, non poté concretizzarsi: Giuseppe non era capace di nuotare e morì nelle acque dell’Isola del Giglio.

Il suo sacrificio gli è valso il conferimento della medaglia d’oro al valor civile. Il padre continua a considerare quel gesto un esempio di coraggio, soprattutto se messo a confronto con il comportamento attribuito all’allora comandante: «Mio figlio è stato un eroe perché ha salvato delle vite, sacrificando la sua». Giovanni Girolamo ricorda anche il periodo trascorso sull’isola alla ricerca di notizie, un’attesa diventata insostenibile al punto da costringerlo a tornare a casa dopo pochi giorni. Il corpo del figlio venne individuato soltanto due mesi più tardi. Da qui la rabbia per i benefici concessi a Schettino: «A mio avviso 16 anni di reclusione erano troppo pochi. Lui non li ha nemmeno scontati tutti e questo vuol dire che per quei giudici la vita di 32 persone vale appena 9 anni di carcere».

L’ex comandante era stato condotto nel penitenziario di Rebibbia dopo la conferma definitiva della condanna da parte della Cassazione. Durante la detenzione ha mantenuto una condotta valutata positivamente dalla Sorveglianza e ha avuto accesso a esperienze lavorative esterne, sempre con l’obbligo di rientrare in carcere. Grazie ai benefici ottenuti, il termine della pena è stato anticipato al 2030. Una circostanza che il padre di Giuseppe fatica ad accettare: «Mi chiedo come possa sentirsi libero uno come Schettino».