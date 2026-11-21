Francesco Zangari, 66 anni, titolare del pub Manhattan di Torino, è stato trovato morto ieri mattina, venerdì 20 novembre 2026. L'ipotesi è che l'uomo sia stato assassinato.

Francesco Zangari, 66 anni, titolare del pub Manhattan di Torino, è stato trovato morto. L’ipotesi è che l’uomo sia stato assassinato. I dettagli.

Torino, trovato morto il titolare di uno storico pub: si indaga per omicidio

Intorno alle ore 10:00 di ieri, venerdì 20 novembre 2026, al 112 era stata segnalata la presenza di un corpo senza vita nel cortile condominiale a Torino.

Subito sono intervenuti soccorsi e le forze dell’ordine. La vittima si chiama Francesco Zangari, di anni 66 anni, e titolare del noto Manhattan Pub, sul retro del quale è stato appunto trovato il suo corpo senza vita. Dai primi accertamenti del medico legale sono stati riscontrati diversi politraumi sul corpo del 66enne, indirizzando subito le indagini verso l’omicidio.

E’ stata dunque aperta un’inchiesta coordinata dalla Procura di Torino e guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. Ora si è arrivati a una possibile svolta.

Torino, morte di Francesco Zangari: fermato un suo dipendente

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Squadra mobile della Questura, diretta da Davide Corazzini, hanno eseguito il fermo disposto dalla Procura nei confronti di un dipendente del Manhattan Pub, il locale di cui era titolare Francesco Zangari, trovato morto.

Il dipendente sarebbe gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato. Secondo infatti quanto ricostruito sino a questo momento dagli inquirenti, poche ore prima che il corpo senza vita del 66enne fosse ritrovato, Zangari sarebbe rimasto dentro al locale assieme appunto a un dipendente, col quale sarebbe nata una discussione, che sarebbe poi degenerata nel cortile sul retro, con Zangari che sarebbe caduto a terra e colpito dal dipendente fino alla morte. Il dipendente è stato rintracciato e appunto fermato. Al termine degli atti di rito, l’uomo sarebbe stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ancora non sono chiari i motivi della lite. Sono in corso tutti gli accertamenti per far luce sull’intera vicenda.