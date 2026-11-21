Gianni De Gennaro è morto: l'ex capo della polizia si è suicidato sparandos...

Gianni De Gennaro è morto: l'ex capo della polizia si è suicidato sparandos...

Il corpo è stato trovato nella sua abitazione di campagna in Toscana e si tratterebbe di suicidio. Come riportato dal Corriere della Sera e confermato, da fondi qualificate, dall’Ansa, l’ex capo della polizia Gianni di Gennaro si sarebbe tolto la vita sparandosi in casa. De Gennaro si sarebbe dovuto presentare nei prossimi giorni davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta: era indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Gianni De Gennaro si è suicidato: l’ex capo della polizia si è sparato in casa

Gianni De Gennaro è morto e si tratterebbe di suicidio. “Si è sparato nella sua casa di campagna in Toscana“, ha indicato il Corriere della Sera e successivamente alcune fonti qualificate hanno confermato la notizia all’Ansa. Dopo il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip, la procura nissena aveva presentato ricorso.

Pertanto De Gennaro avrebbe dovuto presentarsi davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine relativa alla strage di via D’Amelio nella quale era indagato per depistaggio.

Il Corriere ha fornito una prima ricostruzione dei fatti relative alle ultime ore dell’ex capo della polizia: “si è sparato”. “Sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta, si è recato da solo nella sua casa di campagna ed è stato trovato sabato mattina”.

L’Ansa ha fornito una sorta di conferma sottolineando che si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. I primi a chiedere aiuto chiamando le forze dell’ordine sarebbero stati gli inservienti dell’abitazione. Seguiranno aggiornamenti atti a chiarire nel dettaglio l’esatta dinamica dei fatti. La ricostruzione è al momento al vaglio degli inquirenti.